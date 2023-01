Mann verwüstet Zimmer in Gemeinschaftsunterkunft in Woringen und verletzt sich selbst

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Woringen im Unterallgäu soll ein Mann sein Zimmer verwüstet und sich anschließend mit einem Messer selbst verletzt haben.

Von Allgäuer Zeitung

17.01.2023 | Stand: 13:54 Uhr

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Woringen (Kreis Unterallgäu) soll ein Mann am Montagabend gegen 22 Uhr sein Zimmer komplett verwüstet und sich anschließend mit einem Messer selbst verletzt haben. Das teilt die Polizei mit. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustands brachten die Beamten den 31-Jährigen in eine Fachklinik.

