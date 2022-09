Die Traditionsgemeinschaft Jagdbombergeschwader 34 Allgäu ist zwecks Amazon-Planungen aus den Vereinsräumen ausgezogen. Der jetzige Standort soll keine Dauerlösung sein.

05.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„Aus für Amazon am Allgäu Airport. Kein regionales Verteilzentrum auf unserem ehemaligen Vereinsgelände“: So steht es auf dem Magazin-Titelblatt der Traditionsgemeinschaft Jagdbombergeschwader 34 Allgäu. Der Verein mit fliegergeschichtlichem Museum musste den Plänen in Memmingerberg weichen, fand ein Ausweichquartier in zwei Leichtbauhallen.

