Zahl der Briefwähler im Stimmkreis Memmingen nimmt deutlich zu

Für die Landtagswahl sind im Stimmkreis Memmingen bereits 31.000 Briefwahl-Unterlagen ausgestellt worden. Das sind weitaus mehr als bei der Wahl vor fünf Jahren.

30.09.2023 | Stand: 05:45 Uhr

An Wahlsonntagen herrscht im Wahlamt der Stadt Memmingen generell Hochkonjunktur. Doch die Landtags- und Bezirkstagswahl am 8. Oktober stellt das Amt vor ganz besondere Herausforderungen. Denn anders als etwa bei der Oberbürgermeisterwahl im März ist die Stadt Memmingen nicht nur für Wählerinnen und Wähler zuständig, die im Stadtgebiet wohnen. Sie leitet den gesamten Stimmkreis 712 Memmingen. Und dazu gehören zusätzlich 33 Gemeinden aus dem westlichen Unterallgäu sowie die Verwaltungsgemeinschaften Buch und Altenstadt aus dem Landkreis Neu-Ulm. Insgesamt gibt es in diesem Gebiet 100.000 potenzielle Wählerinnen und Wähler.

Zwei Briefwahlbezirke im Stimmkreis Memmingen mehr als geplant

Der Stimmkreis ist in 179 Stimmbezirke (Wahllokale) eingeteilt, davon 84 Briefwahlbezirke. „Es sind kurzfristig noch zwei hinzugekommen, da die Zahl der Briefwähler zugenommen hat“, erklärt Wahlamtsleiter Dino Deriu. So wurden ihm zufolge bereits 31.000 Briefwahlunterlagen (Stand Donnerstag) ausgestellt. Zum Vergleich: Bei der Landtags- und Bezirkstagswahl 2018 waren es am Ende rund 22.000 Briefwähler. Einen Rückschluss auf die Wahlbeteiligung, die vor fünf Jahren bei 70,45 Prozent lag, lasse sich daraus aber noch nicht ziehen.

Da diese Entwicklung bereits absehbar gewesen sei, gebe es im Stimmkreis nun 23 Briefwahlbezirke mehr als bei der vorangegangenen Landtagswahl, so Deriu. Wählerinnen und Wähler aus Memmingen können ihre Briefwahlunterlagen bis spätestens Freitag, 6. Oktober, 15 Uhr, im Wahlamt der Stadt (Verwaltungsgebäude „Großzunft“ Marktplatz 4) beantragen. Wahlbriefe, also ausgefüllte Wahlunterlagen, werden berücksichtigt, wenn sie bis spätestens Sonntag, 8. Oktober, 18 Uhr, im Briefkasten zwischen Rathaus und Welfenhaus oder am Zusatzbriefkasten am Welfenhaus, Schlossergasse 1, eingeworfen werden beziehungsweise zugestellt wurden.

450 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer am Wahlsonntag in Memmingen im Einsatz

Für den Wahlsonntag werden wegen des größeren Aufwands deutlich mehr Wahlhelferinnen und Wahlhelfer benötigt als etwa bei der OB-Wahl. Damals konnte die Stadt auf rund 300 Freiwillige zurückgreifen. Am 8. Oktober werden es etwa 450 Helfer sein. Als kleiner Anreiz sei für sie das sogenannte Erfrischungsgeld von 40 auf 60 Euro erhöht worden, erklärt Deriu. Von den 45 Wahllokalen im Stadtgebiet sind vier nicht barrierefrei. Das gilt für Steinheim (Grundschule), Buxach (Bürgerhaus) und Volkratshofen (alte Grundschule). Ebenso für das Wahllokal an der Edith-Stein-Schule, die generalsaniert wird. Die Wähler können ihr Kreuzchen im angrenzenden Hort machen. Der Zugang ist aber nicht rollstuhlgerecht. Eine weitere Besonderheit: Die Anfahrt des Wahllokals an der Elsbethenschule in Memmingen ist wegen des gleichzeitig stattfindenden Jahrmarkts über den Josef-Schmid-Weg zu erreichen.

Der Unterschied zur Bundestagswahl

Und wie läuft der Wahlabend ab? Für die Übermittlung der Ergebnisse sind die einzelnen Stimmbezirke zuständig. Das bedeutet auch: Jede Gemeinde oder Verwaltungsgemeinschaft muss die Zahlen am Wahlabend selbstständig nach Memmingen schicken, wo sie dann ausgewertet werden. Laut Deriu ist die Reihenfolge, in der ausgezählt wird, festgelegt. Los geht es mit der Landtagswahl. Dabei werden die Erststimmen für die Direktkandidaten ausgewertet, ebenso die Zweitstimmen. Bei Letzteren werde aber zunächst nur ermittelt, wie viele Stimmen die insgesamt 13 Parteien jeweils auf sich vereint haben. Wie viele Kreuzchen bei welchem Listen-Kandidaten gemacht wurden und ob dieser den Sprung in den Landtag geschafft hat, stehe dann wohl erst am Montag fest, so Deriu. Denn anders als bei der Bundestagswahl wählt man mit seiner Zweitstimme nicht nur die Partei, sondern gleichzeitig einen bestimmten Bewerber. So müsse der Wähler nicht die von den Parteien vorgegebene Reihenfolge der Listen-Kandidaten akzeptieren.

Wann mit dem vorläufigen Endergebnis zu rechnen ist

Deriu geht davon aus, dass die ersten vorläufigen Ergebnisse ab 19.30 Uhr unter www.memmingen.de/wahl veröffentlicht werden. Wann das vorläufige Endergebnis feststeht, könne er nicht genau sagen. „Vor fünf Jahren war das um 22.26 Uhr der Fall.“ Sind die Stimmen für die Landtagswahl ausgezählt, geht es mit der Bezirkstagswahl weiter. Das vorläufige Endergebnis wird für Montag erwartet. Für die Auszählung werden im Übrigen pro Stimmbezirk drei Wahlhelfer benötigt. „Einer liest vor, einer ist für die Strichliste zuständig und der Dritte überwacht das Ganze“, erklärt der Wahlamtsleiter.