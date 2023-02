Der westlichen Altstadt in Memmingen geht es an den Kragen

Die Zangmeister- und Herrenstraße werden ausgebaut. Ziele sind Verkehrsberuhigung, mehr Sicherheit und ein einheitliches Bild. Wann die Arbeiten starten.

14.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Veränderungen im westlichen Bereich der Memminger Altstadt: Die Zangmeisterstraße, die Herrenstraße, die Pfaffengasse sowie die an die Herrenstraße angrenzenden Gassen – also die Bauerntanzgasse, Furtgasse sowie Eichhausgasse – sollen ab der zweiten Jahreshälfte ausgebaut werden. „Der bauliche Zustand unterstreicht den Ausbaubedarf“, verdeutlichte der städtische Tiefbauamtsleiter Urs Keil bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Er zeigte den Gremiumsmitgliedern auf, was wann in Angriff genommen werden soll.

Das ist geplant: Der Bauanfang befindet sich eigentlich noch in der Buxacher Straße westlich des Westertors auf Höhe der Einfahrt in den Westertorplatz. Das Bauende in der Herrenstraße wiederum liegt am Übergang zum Roßmarkt. Ziel ist laut Urs Keil, ein einheitliches Straßenbild zu schaffen. Diese einheitliche Gestaltung soll zudem als verkehrsberuhigter Bereich wirken.



Soll heißen: Die gesamte Straßenraum-Breite wird in Betonpflasterbauweise erstellt, sodass sie für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrzeuge gleichzeitig dient. Es entstehe teilweise mehr nutzbare Fläche. So könnte zum Beispiel die Problematik der Einbahnstraßenfreigabe für Radfahrer in der Herrenstraße entschärft werden.

Der ruhende Verkehr werde trotzdem beachtet. In der Zangmeisterstraße und Herrenstraße werden elf Parkplätze angelegt. Das entspreche dem jetzigen Bestand. Außerdem werden 15 neue Bäume in eigenen sogenannten Pflanzgruben gesetzt. Entlang der Mauer auf der Nordseite von St. Martin ist eine Rankbepflanzung vorgesehen.

Hauseigentümer wurden von der Stadt Memmingen angeschrieben

„Sämtlichen Hauseigentümern wurde mitgeteilt, dass eigene Fassadenbegrünungen im Zuge dieser Umgestaltung mithergestellt werden können. Bisher gibt es allerdings keine Rückmeldungen von Hauseigentümern“, sagte Urs Keil.

Der Kurvenbereich zwischen der Zangmeister- und Herrenstraße wird mit Granitpflaster gestaltet, sodass der Hermansbau eine Art Vorplatz erhält. Auch dort werden zwei Bäume gepflanzt, die aber nicht in der Blickachse auf St. Martin stehen. Der Bereich des Martin-Luther-Platzes am Westportal von St. Martin wird auch in die Gestaltung einbezogen. Wo derzeit ein zu schmaler Gehweg, eine Fahrbahn und Pfosten stehen, soll ein einheitlich gestalteter Platz entstehen, sodass wiederum das Westportal der Kirche hervorgehoben wird.

Leitungen werden verlegt, die Straßenbeleuchtung erneuert

Mit den Straßenbauarbeiten werden Leitungen der Träger wie Stadtwerke, LEW und Telekommunikation mitverlegt oder erneuert. Die Kosten würden vom jeweiligen Unternehmen getragen. Zudem wird die Straßenbeleuchtung erneuert. Dabei solle darauf geachtet werden, dass ein „ansprechendes Straßenbild“ entstehe.

Der zeitliche Ablauf: Ende Februar dieses Jahres soll ein Förderantrag bei der Regierung von Schwaben gestellt werden. Im Frühsommer könnte mit der Ausschreibung der Arbeiten, im Herbst dann mit der Baumaßnahme begonnen werden. Im Jahr 2024 soll „durchgebaut werden“. Ein Jahr später werde eine Pause eingelegt – wegen der Feierlichkeiten zu 500 Jahre „Zwölf Bauernartikel“. Im Jahr 2026 könnte dann der Rest fertiggestellt werden. Die notwendigen Kanalsanierungen laufen parallel.

Die Kosten: Die Schätzungen für den Straßenbau inklusive der Beleuchtung liegen bei 2,4 Millionen Euro brutto. Für den Kanalbau werden etwa 800.000 Euro veranschlagt. Für den höherwertigen Ausbau in Pflasterbauweise, die Straßenbeleuchtung sowie die Aufwertung des Platzes vor dem Hermansbau werden Mittel aus der Städtebauförderung durch die Regierung von Schwaben in Aussicht gestellt. Wichtig: Gefördert wird dabei die Differenz zwischen Standardausbau in Asphaltbauweise und dem höherwertigen Ausbau in Pflasterbauweise inklusive Bäume. Diese Differenz betrage 958.000 Euro. Davon könnten 80 Prozent, also 766.400 Euro, gefördert werden.