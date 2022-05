Zeller Tauzieher knüpfen nahtlos an frühere Erfolge an

„Allgäu-Power“ aus Zell gewinnt beim ersten Turnier der Saison. Warum es keine Bundesliga der Tauzieher mehr gibt.

19.05.2022 | Stand: 13:19 Uhr

Nahtlos hat der Zeller Tauziehclub „Allgäu-Power“ jetzt an frühere Erfolge angeknüpft. Die Zeller gingen beim ersten Turnier dieser Saison in Eschbachthal (Schwarzwald) als Sieger vom Platz. Das weiter intensivierte Training der vergangenen Monate zahlte sich für die Unterallgäuer also bereits zum Saisonstart voll aus.

Seit dieser Saison gibt es beim Tauziehen keine Bundesliga mehr, sondern die Deutsche Tauzieh-Liga, an der jeder Verein teilnehmen kann und für die es keiner Qualifikation bedarf. Auch kann künftig nun jedes Team selbst entscheiden, ob es mit Frauen zieht und wie viele Zieher am Seil eingesetzt werden. Bisher gab es immer nur maximal acht Zieher: reine Herren-/Damen-Mannschaften oder ein Mixed, mit jeweils vier Männern und vier Frauen. Jetzt zählt nur das Gesamtgewicht aller Zieher.

Die Zeller gewinnen unangefochten die Vorrunde

680-Kilogramm-Klasse: Allgäu-Power entschied sich, in beiden Kategorien zu starten. In der 680-Kilogramm-Klasse schickte Zell acht Männer ans Seil. Bis auf eine Niederlage gewannen die Unterallgäuer in der Vorrunde alle Züge. Zell war somit unangefochtener Vorrunden-Sieger.

Nach einem harten Kampf entschied Allgäu-Power auch das Halbfinale gegen den Heimverein Eschbachthal klar zu seinen Gunsten. Im Finale gegen den Erzrivalen Böllen wurde es noch einmal spannend. Zell gab erneut alles, und nach kräftezehrenden Kämpfen gingen die Unterallgäuer zu guter Letzt eindeutig als Sieger hervor.

600-Kilogramm-Klasse: Zell startete nur mit sieben Ziehern, mit Julia Frieß als einziger Frau. Die Rivalen jedoch kämpften jeweils alle zu Acht am Seil. Teilweise mit bis zu vier Frauen im Team. Allgäu-Power führte die gegnerischen Mannschaften dennoch regelrecht vor und gewann souverän die Vorrunde. Zell siegte dann auch im Halbfinale gegen Eschbachthal sowie im spannenden Finale gegen Simonswald. Das verlieh dem Team Aufwind für das nächste Turnier, das am 22. Mai in Simonswald (Schwarzwald) ausgetragen wird.

Allgäu-Power fährt zu Leistungstests nach Ulm

Jetzt gibt es auch Dopingkontrollen: Für die nächsten Wochen wurde der Trainingsplan nochmals intensiviert. Unter der Woche findet zwei- bis dreimal Seiltraining statt, zudem ist ein- bis zweimal Kraftraum angesagt. Das große Ziel, auf das die Zeller hinarbeiten, sind die World Games, die vom 14. bis 17. Juli in Birmingham (Alabama, USA) stattfinden. Dort starten sieben Athleten aus Zell. Im Bundeskader sind die Kraftsportler somit zu A-Kader-Athleten aufgestiegen, werden also regelmäßigen Dopingkontrollen unterzogen. Es erfolgen zudem kontinuierliche sportmedizinische Untersuchungen und Leistungstests zur Kontrolle der Leistungs- und Konditionsverbesserung in der Universitätsklinik Ulm.

Die Tauzieher aus Zell sind bei Wettkämpfen in der Schweiz und in Belgien

Großes Event im Olympiapark: Bis zu den Wettkämpfen im Juli ist bei den Zellern nun jedes Wochenende mit Tauziehen verplant. Entweder finden Trainingslager in ganz Deutschland statt oder internationale Wettkämpfe, wie beispielsweise Ende Mai in Sins/Schweiz oder über Pfingsten in Belgien.

Vor 50 Jahren, 1972, fanden in München die Olympischen Sommerspiele statt. Anlässlich dieses Jubiläums findet am 2./3. Juli ein großes Event im Olympiapark München statt, wo neben anderen Disziplinen auch ein Tauziehturnier ausgetragen wird.

Zuschauer und Interessierte sind an der Trainingsanlage in Zell willkommen, insbesondere dienstags und donnerstags von 19 bis 21 Uhr.