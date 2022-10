Zirkus Charles Knie begeistert Besucher in Memmingen

Drei Tage gastierte der Zirkus Charles Knie in Memmingen. Hier gibt es die spekatakulären Bilder der Aufführungen.

03.10.2022 | Stand: 21:34 Uhr

Zauberer, Akrobaten, Clowns und vieles mehr. Am langen Wochenende gastierte der Zirkus Charles Knie in Memmingen. In der "Neuen Welt" fanden täglich zwei Vorstellungen statt. Die Kunststücke, akrobatischen Meisterleistungen und Zaubertricks ließen Groß und KLein mal verblüfft, mal fassunglos zurück - vor allem aber mit einem großen Grinsen im Gesicht.

