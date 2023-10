Zukunft gestalten: In diesen fünf Gemeinden im Unterallgäu ist die Bevölkerung gefragt

Von Wärmeplanung bis Regionalmarkt: Viele Ideen wollen Fellheim, Pleß, Heimertingen, Boos und Niederrieden gemeinsam anpacken. Was die nächsten Schritte sind.

13.10.2023 | Stand: 15:15 Uhr

Nach mehr als zehn Jahren soll die Integrierte Ländliche Entwicklung Bayerisches Illertal (ILE) durch einen Neustart weitere gemeinsame Projekte möglich machen. Nicht nur die Gemeinderäte sollen daran intensiv beteiligt sein – immer mehr rückt auch eine umfangreichere Bürgerbeteiligung in den Vordergrund. Bei einer Beteiligungsphase sollen im November und Dezember mehrere Arbeitsgruppen gegründet werden. Die Gemeinderäte der Mitgliedsgemeinden Fellheim, Pleß, Heimertingen, Boos und Niederrieden haben in einer gemeinsamen Sitzung in der Heimertinger Festhalle einen weiteren Schritt getan, um den ILE-Prozess voranzutreiben.

Fellheim, Pleß, Heimertingen, Boos und Niederrieden: Bürgerinnen und Bürger sollen Ideen einbringen

Um mehr Projekte umsetzen zu können, wurde zwischenzeitlich Christina Kuhn als ILE-Umsetzungsbegleiterin eingestellt. Laut ILE-Sprecher Reinhard Schaupp gilt es nun, bei der Integrierten Ländlichen Entwicklung die Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot zu holen. „Es ist an der Zeit, durch engagierte Mitarbeit und gemeinsames Miteinander aus der Bevölkerung heraus für neue Ideen, Anregungen und Konzeptideen bis hin zu umsetzungsfähigen Vorhaben zu sorgen.“

App als Plattform für den Austausch zwischen Vereinen, Verwaltung und Bürgern

Während der Sitzung der fünf Ratsgremien standen als Themenfelder soziale Dorfentwicklung, Siedlungs- und Kulturlandschaftsentwicklung, interkommunale Zusammenarbeit, Kultur, Freizeit und Naherholung, sowie auch Wirtschaft, Gewerbe und Landwirtschaft im Vordergrund. Ein zentrales Zukunftsthema: die Digitalisierung. Josef Bühler vom Beratungsbüro „Neuland+“ verdeutlichte, dass man mit einer App als digitale Gemeinschaftsplattform und als „Informations- und Vernetzungsmedium“ die Kommunikation zwischen der Verwaltung, Bürgern, Vereinen, Unternehmen oder Institutionen entscheidend verbessern und auf zukunftsfähige Beine stellen könne.

Wunsch nach mehr Bussen: In den fünf Unterallgäuer Orten ist Mobilität ein großes Anliegen

Die Projektleiterin Melanie Reisch vom Amt für Ländliche Entwicklung nannte zusammenfassend auch Mobilität als wichtiges Gesprächspunkt. Gewünscht wurden demnach mehr Busse, die für die Fahrten zu VG-Veranstaltungen, Events, oder Freizeitaktivitäten wie das gemeinsame Fußballtraining zur Verfügung stehen sollten. Die ILE-Regionalmanagerin Christina Kuhn berichtete, dass eine VG-Radwegrunde, Outdoor-Fitnessplätze oder auch ein Begegnungscafé für Jugendliche und Senioren im Mittelpunkt standen.

Über die Idee für einen Regionalmarkt mit hiesigen Produkten, der rollierend in den VG-Gemeinden stattfinden könnte, sprach Beraterin Melanie Darger. In die Diskussion ist auch der Wunsch nach einer VG-Umfahrungsstraße eingeflossen, genauso wie die Notwendigkeit einer kommunalen Wärmeplanung oder eine übergeordnete Zusammenarbeit im kommunalen Bauhofbereich. Bis Jahresende sollen laut Josef Bühler fünf Arbeitsgruppen die Themen mit Leben erfüllen. Hierzu sind zunächst Workshops geplant.