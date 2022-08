„Das Kloster Buxheim soll kein Fremdkörper werden“

Nachdem der Salesianer-Orden das Denkmal in Buxheim verlassen hat, haben Studierende überlegt, was daraus entstehen könnte. Das ist ihnen dabei wichtig.

Gemeinwohl und Nachhaltigkeit: Diese beiden Prinzipien sollen bei der Weiterentwicklung der Buxheimer Kartause im Vordergrund stehen. Zumindest wenn es nach dem Projekt einer Gruppe von Studierenden der Hochschule München geht.

Ein interdisziplinäres Team aus rund 15 Studierenden hat sich ein Semester lang Gedanken über die Zukunft des Gebäudekomplexes gemacht. „Da waren angehende Bauingenieure, Architektinnen, Sozialwissenschaftler, Touristikerinnen und Betriebswirtschaftler dabei“, sagt Professor Theo Eberhard. Er und die wissenschaftliche Mitarbeiterin Franziska Pichlmeier leiten das Projekt. Der 74-Jährige engagiert sich seit einigen Jahren stark für den Denkmalschutz und macht mit Studierenden verschiedene Praxisprojekte.

"Vermächtnis der Salesianer-Mönche soll am Leben gehalten werden"

Aus dem bayerischen Wissenschaftsministerium habe er erfahren, dass es in Buxheim ein leerstehendes Kloster gebe. Bei anschließenden Gesprächen mit Wolfgang Schmidt, dem Bürgermeister von Buxheim, und Pater Stefan Stöhr von den Salesianer-Mönchen, denen die Kartause teilweise gehört, erhielt Eberhard die Erlaubnis, mit den Studierenden die Liegenschaft zu besichtigen und das Vorhaben zu starten.

Christine Schneider vom Kultur- und Tourismusamt Buxheim begleitete die Studierenden vonseiten der Gemeinde bei dem Projekt. „Da steckt viel Innovation und Zeitgeist drin. Aus den Ideen der Studierenden kann man viel herausholen“, sagt Schneider.

„Wir haben uns vorgenommen, das Vermächtnis des Salesianer-Ordens am Leben zu erhalten und den Ort nachhaltig kulturell zu beleben“, sagt Eberhard. Im August 2020 hatten sich die Salesianer aus dem Kloster im Unterallgäuer Ort zurückgezogen, da die Zahl der Mitbrüder schwindet. Laut dem bayerischen Landesdenkmalrat hat die Anlage in Buxheim eine außerordentlich hohe Bedeutung“. Grund dafür sind das lange Bestehen und die Geschichte des Gebäudes.

Die Gemeinde sollte bei der Planung miteinbezogen werden: Was wünschen sich die Buxheimer?

Bei der weiteren Nutzung der Kartause ist Eberhard zufolge der soziale Gedanke besonders wichtig. „Der geistig-kulturelle Grundcharakter“ dürfe nicht verschwinden. „Das Kloster soll kein Fremdkörper werden“, sagt der 74-Jährige. Auch der bürgernahe Zugang müsse gegeben sein. „Uns war es wichtig, zu fragen: Was erwarten die Menschen?“, sagt Eberhard.

Das versuchten die Studierenden mit einer Online-Umfrage und einer Befragung im Ort herauszuarbeiten. „Sie haben beispielsweise Samstagmorgen beim Bäcker die Buxheimer Bürger befragt“, sagt Christine Schneider. Es sei gut, dass die Studierenden etwas schaffen wollten, mit dem sich ein Großteil der Bürger identifizieren könne, anstatt „einfach nur etwas überzustülpen“.

Das Kloster soll auf viele verschiedene Weisen genutzt werden

Das ehemalige Kloster soll Eberhard zufolge nicht nur auf eine Weise genutzt werden, sondern multifunktionell. Die Studierenden überlegten sich beispielsweise, Platz für Wohnraum zu schaffen, im Rahmen eines genossenschaftlichen Wohnprojektes.

Ein gastronomischer Teil wie ein Café und Restaurant könnte im Gebäude integriert werden, genauso wie Co-Working-Spaces, also Plätze, die man gemeinsam zum Arbeiten nutzen kann. Außerdem sind Räume für kulturelle Veranstaltungen oder die Gemeinschaft gedacht. Das könne sowohl ein Repair-Shop als auch ein Platz für Konferenz-Räume sein.

Für Studierende sei es eine riesige Herausforderung gewesen, in diesen großen Dimensionen zu denken

„Für die Studierenden war es eine riesige Herausforderung, in diesen großen Dimensionen zu denken“, sagt Eberhard. Es sei spannend gewesen, mit verschiedenen Disziplinen ein Konzept zu erarbeiten. „Die Ergebnisse des Studierendenprojekts sind aber nur Gestaltungsvorschläge“, betont der 74-Jährige. Was in Zukunft aus dem Kloster wird, können weder Eberhard noch Schneider im Moment sagen. Denn das Kloster, genauer gesagt der Teil, der zum Verkauf steht, ist in den Händen der Salesianer Don Boscos. Was am Ende damit geschehen wird – das entscheiden die Mönche.