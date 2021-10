Zusammenstoß auf Donaustraße fordert zwei Leichtverletzte

In Memmingen krachte es am Freitagmorgen. Das ist bisher bekannt.

15.10.2021 | Stand: 08:31 Uhr

Ein Zusammenstoß, zwei Leichtverletzte: In Memmingen hat sich am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Donaustraße ereignet, der zwei Leichtverletzte forderte. Das ist bisher bekannt: Eine Frau wollte mit ihrem Nissan die Donaustraße in die Dr.-Karl-Lenz-Straße überqueren. Laut Polizei stand die Ampel nach ersten Erkenntnissen für sie auf grün. Gleichzeitig befuhr ein Mann in einem BMW die Donaustraße in Richtung Ortsausgang. Es kam zu einem Zusammenstoß.

Bild: Maike Scholz

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr regelte den Verkehr an der Unfallstelle und leitete den Straßenverkehr aus Richtung Steinheim kommend um.