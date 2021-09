Zwei Unfälle auf der A96 bei Buxheim mitten im Berufsverkehr: Autos fahren in Stauende - Mehrere leicht Verletzte

Auf der A96 bei Buxheim fahren Autos in ein Stauende, mehrere Personen werden leicht verletzt. Die Strecke Richtung München musste gesperrt werden.

29.09.2021 | Stand: 19:21 Uhr

Zu zwei Auffahrunfällen in ein Stauende mitten im Berufsverkehr ist es am späten Mittwochnachmittag auf der A96 bei Buxheim in Fahrtrichtung München gekommen.

Laut Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West wurden bei den Unfällen mehrere Personen leicht verletzt.

Eine Schweizerin übersah - von der Anschlusstelle Aitrach/Legau kommend - das Stauende etwa drei Kilometer vor der Baustelle an der Buxachbrücke und fuhr mit ihrem Auto in das Heck eines Wohnmobils. Ein zweiter Unfall - noch etwa einen Kilometer vor der Buxachbrücke - verlief mit leichtem Blechschaden glimpflich.

Zwei Unfälle auf der A96 bei Buxheim mitten im Berufsverkehr: Autos fahren in Stauende

Für die Bergung der Fahrzeuge musste die A96 in Fahrtrichtung München komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde bei Aitrach abgeleitet. Wie genau es zu den Unfällen kam und wie hoch der Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt.

