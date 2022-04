Zweirad-Branche: Wenn Lieferketten ins Stocken geraten

Fahrradhändler in Memmingen und Bad Grönenbach beantworten Fragen zu möglichen Engpässe bei neuen Modellen und geben Tipps für den Start in die neue Saison.

10.04.2022 | Stand: 18:20 Uhr

Es ist Frühling und Zeit, das Fahrrad wieder auszupacken. Was aber, wenn das Rad nicht mehr passt, kaputt ist oder man sowieso ein neues Modell kaufen möchte? Schließlich ist derzeit immer wieder zu lesen, dass Fahrradhändler leere Lager hätten, dass man lange auf ein neues Radmodell warten müsse und es Probleme mit Ersatzteilen gebe. Das stimme aber nur bedingt, meint Geschäftsführer Florian Heiss vom gleichnamigen Radcenter in Memmingen: „Wir haben aktuell nur einige Verspätungen, was die Lieferungen angeht.“ Als Grund dafür sieht er das Wirkungsgefüge der Globalisierung. „Corona hat das Fass zum Überlaufen gebracht, aber die Probleme gab es schon davor.“

