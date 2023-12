Winterwetter heute zum meteorologischen Winteranfang 2023

Am Freitag ist meteorologischer Winteranfang - und das Wetter spielt mit. Passend zum Datum gibt es winterliches Wetter.

01.12.2023 | Stand: 06:50 Uhr

Am Freitag ist meteorologischer Winteranfang 2023, drei Wochen vor dem sogenannten astronomischen Winteranfang - die sogenannte Wintersonnenwende. Was hat es mit dem jeweiligen Datum auf sich? Hier alle Infos zum Winterbeginn 2023 - und dem voraussichtlich zum Tag passenden Wetter.

Datum: Wann ist meteorologischer Winteranfang 2023?

Der meteorologische Winteranfang fällt immer auf den 1. Dezember. Heute am Freitag ist es soweit.

Meteorologischer Winteranfang und kalendarischer Winteranfang: Was ist der Unterschied?

Der meteorologische Winterbeginn ist "von Menschen gemacht" eben am 1. Dezember. Der kalendarische Winterbeginn ist die Wintersonnenwende, wenn also die Sonne so flach über dem Horizont steht wie sonst nie im Jahr, die längere Zeit des Tages ist sie sogar unter dem Horizont. An diesem Tag - 2023 ist das der 21. Dezember - erleben des kürzesten Tag des Jahres und die längste Nacht des Jahres.

Welche Bedeutung hat der meteorologische Winteranfang 2023?

Eine ganz praktische. Die Wetterexperten teilen die vier Jahreszeiten einfach in Quartale ein, um Daten besser miteinander vergleichen zu können, etwa die Durchschnittstemperaturen der Winter der vergangenen Jahre. Am einfachsten geht das, wenn eine Jahreszeit - in diesem Fall der Winter - einfach am 1. Dezember beginnt. Am 1. März ist dann schon wieder meteorologischer Frühlingsanfang.

Und was hat es mit dem phänologischen Winteranfang auf sich?

Der phänologische Winterbeginn ist an kein festes Datum gebunden. Die Phänologie erfasst den Jahreslauf nach periodisch wiederkehrenden Erscheinungen wie dem Entwicklungsstand der Pflanzen. Phänologischer Winter ist laut Bund Naturschutz die Periode zwischen Ende der Vegetationszeit und Haselblüte. Winterbeginn ist mit dem Auflaufen des Winterweizens.

Und wie ist das Wetter zum meteorologischen Winterbeginn 2023?

Wie es sich für einen offiziellen Winterbeginn gehört - es wird kalt und winterlich. Die Wetterdienste erwarten Schnee im Allgäu, dazu Temperaturen um null Grad.