"Der wärmste Oktober seit Messbeginn" - So wirken sich die milden Temperaturen aus

Für Oktober sind die Temperaturen auch im Allgäu ungewöhnlich hoch. Woran liegt das warme Wetter und welche Folgen hat es für Natur- und Tierwelt?

Eisessen und leichte Kleidung im Oktober: Dieses Jahr sind die Temperaturen in ganz Deutschland milder, als man es im Herbst gewohnt ist. Im Allgäu lagen die Temperaturen in den vergangenen Wochen bei bis zu 24 Grad.

Nachgefragt beim Meteorologen: Sind die aktuellen Temperaturen schon ungewöhnlich oder handelt es sich um eine normale Schwankungen? "Diesen Oktober sind die Abweichungen vom Normalwert schon sehr stark", bestätigt Jürgen Schmidt, Geschäftführer bei Wetterkontor. Der Normalwert wird aus den Daten von 1991 bis 2020 berechnet. Dieses Jahr weichen die Temperaturen um 3,7 Grad Celsius davon ab. Schmidt bezeichnet den diesjährigen Oktober als "wärmsten Oktober seit Messbeginn". Und selbst der bisherige Temperaturrekord von 25 Grad könnte im Oktober noch geknackt werden.

Wird es dafür im November dann schlagartig kalt? Der Experte prognostiziert, dass die Temperaturen auch Anfang November zunächst noch mild bleiben. "Es wird keinen schlagartigen Wintereinbruch im November geben", meint Schmidt. Zwar soll es gegen Mitte November etwas abkühlen, echte Winter-Temperaturen werden aber auch dann nicht erwartet.

Warmer Oktober im Allgäu: Das Wetter 2022 war sehr wechselhaft

Ist der Klimawandel die Ursache für den milden Oktober 2022? Jürgen Schmidt sagt, dass man Schwankungen in einzelnen Monaten nicht immer gleich mit dem Klimawandel begründen könne. "Der Klimawandel kann, muss aber nicht direkt für den warmen Oktober verantwortlich sein." In den vergangenen Jahren habe es immer mal mildere Temperaturen im Oktober gegeben, die vom Normalwert abwichen. Trotzdem spiele der Klimawandel durchaus eine Rolle, etwa in Form des sehr warmen vorangehenden Sommers. Oder der sehr extremen Schwankungen in diesem Jahr.

Viele Tiere gehen jetzt schon in die Wintervorbereitung: Die ersten Vögel ziehen los in den Süden, Igel fressen sich Winterspeck an. Laut Angelika Nelosn vom Bund Naturschutz, Kreisgruppe Kempten Oberallgäu, stellen die milden Temperaturen aktuell aber kein großes Problem für Tiere da. Einige Vogelarten zum Beispiel ziehen jetzt einfach noch nicht in den Süden, da sie hier noch genug Nahrung finden. Zur Zeit fliegen, gerade an sonnigen Tagen noch viele Insekten. Auch für Tiere, die Winterschlaf halten sieht der Bund Naturschutz keine Gefahr in den warmen Temperaturen. Die Tiere hätten so die Möglichkeit, sich mehr Winterspeck anzufressen und ihre Vorräte weiter auszubauen.

Zugvögel vertagen ihre Reise - so geht es den Tieren im warmen Oktober

"Die Wintervorbereitungen verlangsamen sich dieses Jahr und werden nicht zusätzlich durch Frost beschleunigt", sagt Angelika Nelosn. Ein warmer Oktober sei also nicht problematisch. Schwierig werde es für Tiere im Winterschlaf erst, wenn über den Winter starke Temperatur-Schwankungen entstehen. Dann würden die Tiere in ihrem Rhythmus gestört.