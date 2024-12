Türkisch-Islamische Gemeinde hält an Minarett-Plänen fest - und plant nächsten juristischen Schritt

Die türkisch-islamische Gemeinde in Memmingen hält an ihrem Vorhaben fest, ein 24 Meter hohes Minarett an der Moschee in der Schlachthofstraße zu bauen. Sie will das im September gefällte Urteil des Verwaltungsgerichts Augsburg gegen das umstrittene Projekt in nächsthöherer Instanz juristisch anfechten. „Wir ziehen vor den Verwaltungsgerichtshof“, kündigte der Vereinsvorsitzende Muhammet Kul auf Nachfrage unserer Redaktion an.

