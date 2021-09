Zur Mindelheimer Hütte kommen viele Gäste - und wilde Tiere. Für Hüttenwirt Jochen Krupinski ist es seit über 40 Jahren "der schönste Arbeitsplatz der Welt".

01.09.2021 | Stand: 17:17 Uhr

Murmeltiere, die sich im Häuschen der Material-Seilbahn verstecken. Rotwild, das beinahe jeden Abend an der Hütte auftaucht, um die Kompost-Reste zu fressen. Steinböcke, die in der Herde fast bis zur Hütte herunter kommen. All das ist auf der Mindelheimer Hütte (2.058 Meter) bei Oberstdorf Alltag, der Jochen Krupinski auch nach 43 Jahren als Hüttenwirt noch immer voll begeistert. "Die Hütte ist mein Lebensinhalt", erzählt der 70-Jährige.