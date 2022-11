Memminger Dekan wartet nach Missbrauchsvorwürfen immer noch auf den Prozess

Vor über einen Jahr wurden Missbrauchsvorwürfe gegen den katholischen Dekan und Stadtpfarrer von Memmingen bekannt. Was hat sich seitdem getan?

23.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Vor fast anderthalb Jahren geriet der katholische Dekan und Stadtpfarrer von Memmingen in den Verdacht, eine volljährige Frau sexuell missbraucht zu haben. Sie lebt inzwischen als Nonne in einem Kloster in Baden-Württemberg. Das Bistum Augsburg stellte den Geistlichen wegen der Vorwürfe von „sexuellen Grenzüberschreitungen“ im Juni 2021 von seinen Aufgaben frei und leitete einige Monate später in Absprache mit der Glaubenskongregation in Rom ein kirchenrechtliches Strafverfahren ein. Seitdem herrscht Stillschweigen bei allen Beteiligten.

