Mit 83 Jahren ein Auto leasen? Ging nicht

Eine 83-Jährige wollte vor Kurzem ein E-Auto leasen. Sie hatte schon ein Modell im Auge, die Verhandlungen mit dem Autohaus waren recht weit, erzählt sie uns. Dann habe der Verkäufer nach ihrem Alter gefragt. Sie sagte: „83“. Er sagte: „Oh, da haben wir ein Problem“, erinnert sich die Frau. Die Leasingbank schließe nur Verträge mit Menschen ab, die maximal 80 Jahre alt sind. „Also fiel dieses Auto für mich flach.“ Dr. Christine Buschbeck aus Kempten schildert uns diese selbst erlebte Szene, zu der ihr ein Wort einfällt: Altersdiskriminierung.

Andreas Berger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Altersdiskriminierung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis