Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Mit 83 Jahren ein Auto leasen? Ging nicht - „Ausgrenzung ist Diskriminierung“

Altersdiskriminierung

Mit 83 Jahren ein Auto leasen? Ging nicht - „Ausgrenzung ist Diskriminierung“

Altersdiskriminierung kommt häufig vor in Alltag und Gesellschaft. Ob komplizierter Fahrkartenautomat, die falsche Wortwahl, Digitalisierung: Betroffene werden dadurch ausgegrenzt. Wir haben Leser befragt.
Von Andreas Berger
    • |
    • |
    • |
    Manche Bankgeschäfte können immer öfter nur noch im Internet erledigt werden - was viele ältere Menschen vor Probleme stellt.
    Manche Bankgeschäfte können immer öfter nur noch im Internet erledigt werden - was viele ältere Menschen vor Probleme stellt. Foto: Matthias Becker (Symbolbild)

    Eine 83-Jährige wollte vor Kurzem ein E-Auto leasen. Sie hatte schon ein Modell im Auge, die Verhandlungen mit dem Autohaus waren recht weit, erzählt sie uns. Dann habe der Verkäufer nach ihrem Alter gefragt. Sie sagte: „83“. Er sagte: „Oh, da haben wir ein Problem“, erinnert sich die Frau. Die Leasingbank schließe nur Verträge mit Menschen ab, die maximal 80 Jahre alt sind. „Also fiel dieses Auto für mich flach.“ Dr. Christine Buschbeck aus Kempten schildert uns diese selbst erlebte Szene, zu der ihr ein Wort einfällt: Altersdiskriminierung.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden