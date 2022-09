Die zirkusreife Bläser-Show von "Mnozil Brass" in Kempten

Mnozil Brass spielt so umwerfend auf, dass die 2000 Zuhörer in der Big Box aus dem Häuschen geraten. Die virtuosen Musiker aus Wien glänzen auch mit Akrobatik.

27.09.2022 | Stand: 12:03 Uhr

Riesiger Jubel im 2000-köpfigen Publikum, ausgelassenes Klatschen und Trampeln – die Kemptener Big Box ist beim Abgang von Mnozil Brass aus dem Häuschen! Doch was soll das? Einer der sieben Musiker bleibt stocksteif stehen, mitten auf dem großen Bühnengelände. Posaune in der Hand, guckt dumm rum, als gehe ihn das alles gar nichts an. Doch langsam, sehr langsam, pantomimisch spannend, bahnt sich etwas an, was keiner der Zuschauer je so gesehen oder gehört hat: Ein zirkusreifer Balance-Akt beim Musizieren mit nackten Zehen, Armen und Fingern, auf zwei Posaunen und zwei Trompeten gleichzeitig!

Diesen Gipfel musikakrobatischer Show im neuen Programm „Gold – Best Of“ bereiten die sieben Mannen von Mnozil Brass zwei Stunden lang vor. Mit Slapstick-Effekten und choreografischen Neckereien – alles während des hochvirtuosen Blasens auf drei Trompeten, drei Posaunen und einer Tuba.

1992 fing das Ensemble in Wien an. Inzwischen ist es international bekannt

„Reden Sie nicht schlecht über uns, weil wir keine Partymusik gespielt haben!“, sagt am Schluss der erste Trompeter, mit sympathischem Understatement. Keine Sorge – die vielen hundert Blasmusik-Experten im Publikum wissen schon aus Konzerten der letzten 30 Jahre todsicher die extravagante Qualität dieses österreichischen Ensembles zu schätzen. Mit klassischer Volksmusik fingen sie damals an, 1992, die sieben jungen Blechbläser beim Musikanten-Stammtisch im Gasthaus Mnozil im 1. Wiener Bezirk. Drei davon sind heute noch dabei, wenn sie in wildem Ritt eigene Arrangements und Medleys spielen aus Blasmusik, Jazz-Standards, Operetten-Ohrwürmern, Klassik- und Pop-Bestsellern.

Am Schluss gibt es einen Ritt durch die Klassik von Bach bis Beethoven

Da mündet der lateinisch gesungene (!) gregorianische Requiem-Choral „Pie Jesu“ stracks in den Jazz-Evergreen „I Got Rhythm“ – in guter Tradition zu Louis Armstrongs „New Orleans Function“, die ja auch im heiteren Jazz-Marsch gipfelt. Den Welthit von Carole King „You’ve Got A Friend“ feiert mit jazzig-furioser Improvisation ein feines Quartett aus Flügelhorn, Trompete, Posaune und Tuba. Alexis Sorbas’ „Sirtaki“ wird während gestochen präzisem Spiel auch stilecht getanzt! Und gegen Schluss befreunden sich im genialen Medley Bachs Revolutions-Toccata in d-Moll mit Mozarts g-Moll-Symphonie, Elgars „Pomp and Circumstances“, Beethovens „Ode an die Freude“ …

„Abends, wenn ich schlafen geh’“, aus Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ singen die sieben Brass-Musketiere als wirklich letzte Zugabe, und das kammerchorreif siebenstimmig. Der Jubel in der Big Box Allgäu ist voll berechtigt.

