Montagsdemos im Allgäu - gegen was wird jetzt eigentlich protestiert?

29.11.2022 | Stand: 06:53 Uhr

Vor genau zehn Monaten stellte die Polizei einen besorgniserregenden Trend bei den sogenannten „Corona-Spaziergängen“ im Allgäu fest: „Der Ton wird rauer“, hieß es damals. Innerhalb von sechs Wochen erteilten die Beamten 300 Anzeigen bei den häufig unangemeldeten Versammlungen.

Heute gehen Gegner der Corona-Maßnahmen noch immer regelmäßig im Allgäu auf die Straße, zum Beispiel in Kempten und Memmingen mit insgesamt mehreren Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Doch von einem „Heißen Herbst“ oder gar „Wutwinter“ ist laut Einschätzung der Polizei nichts zu spüren.

"Spaziergänge": Wie viele Demonstranten machen noch mit?

„Die Atmosphäre hat sich ab März, als die meisten Corona-Schutzmaßnahmen außer Kraft traten, deutlich entspannt“, Polizeisprecher Dominic Geißler. Seither würden auch nicht mehr so viele Proteste verzeichnet wie noch zu Jahresbeginn.

Damals hatten allein an einem Montag (14. Januar) 16 Corona-„Spaziergänge“ mit insgesamt über 4500 Teilnehmern im Bereich des Polizeipräsidiums Kempten stattgefunden, das von Oberstdorf im Süden bis nach Neu-Ulm im Norden reicht. „Das war eine starke Belastung für die Polizei und hat zu vielen Überstunden geführt“, sagt Geißler. Die aktuellen Demonstrationen seien in der Regel angemeldet und verliefen friedlich.

Gegen was protestieren die Demonstranten jetzt?

Die Verantwortlichen und auch die Zusammensetzung der Teilnehmer hätte sich kaum geändert. Allerdings suchten sie neue Themen. Verstärkt ging es aktuell um Ukraine-Krieg, Energiekrise oder Klimapolitik.

Die Forderungen reichen von „Frieden schaffen ohne Waffen“ über „Stoppt den Genderwahn“ bis hin zu „Deutschland zuerst“. „Das Meinungsbild ist teils divers und hängt auch von den jeweiligen Machern vor Ort ab“, sagt Geißler. Unter anderem hatte die AfD bundesweit einen „heißen Herbst“ ausgerufen. Auch die Linke warb unter diesem Schlagwort für Demonstrationen gegen die Bundesregierung. Der Ton in den sozialen Medien war teils weiter scharf.

Keine zunehmende Radikalisierung

Die Wortwahl auf den Demos im Allgäu ist laut Polizei moderater. Beleidigungen oder Ordnungswidrigkeiten habe es in den vergangenen Monaten „so gut wie keine gegeben“. Friedliche Demonstrationen seien durch das Grundgesetz geschützt. „Als Polizei sind wir dazu da, das Versammlungsrecht zu schützen.“ Hinweise auf eine zunehmende Radikalisierung oder Unterwanderung durch extremistische Gruppierungen lägen den Beamten für das Allgäu nicht vor. Die Proteste würden aller Voraussicht nach nicht so schnell enden und könnten – je nach politischer Lage – auch wieder an Fahrt gewinnen.

