Motorrad-Saison beginnt - Polizei startet mit Kontrollen

Mit den ersten warmen und sonnigen Tagen im März tauchen wieder Motorradfahrer auf den Allgäuer Straßen auf. Die Polizei startet im selben Zug Kontrollen.

31.03.2023 | Stand: 10:55 Uhr

Der Frühling blinzelt immer wieder durch und während die Krokusse aus den Wiesen sprießen, zieht es die ersten Motorradfahrer auf die Allgäuer Straßen. Pünktlich zum Saisonbeginn (mit Saisonkennzeichen bei den Meisten am 1. April) startet die Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Schaben Süd/West wieder mit ihren Kontrollen.

Spätestens ab dem 1. April geht für die Mehrheit der Kraftradfahrer mit Saisonkennzeichen die Fahrt auf zwei Rädern wieder los. Der Saisonstart erfordert laut Polizei allerdings "besondere Aufmerksamkeit sowohl bei den Motorradfahrern, aber auch bei allen anderen Verkehrsteilnehmern".

Gute Erfahrungen der Kontrollgruppe trotz hoher Unfallzahlen

"Aufgrund der in der Vergangenheit regelmäßig auffälligen Unfallzahlen und der positiven Erfahrungen in den letzten Jahren führen Beamtinnen und Beamte des Präsidiums erneut zielgerichtete Motorradkontrollen durch", so ein Polizeisprecher. Die Kontrollen finden einerseits auf den beliebten Motorradausflugsstrecken, aber auch ganz bewusst im Rahmen der täglichen Streifenfahrten abseits der Ausflugszeiten und -örtlichkeiten statt.

Die Beamtinnen und Beamten der Kontrollgruppe führten 2022 mehr als 1.900 Kontrollen durch. Dabei beanstandeten sie über 850 Kraftradfahrer und damit fast die Hälfte der kontrollierten Verkehrsteilnehmer. 67 Fahrerinnen und Fahrer durften ihre Fahrt hauptsächlich wegen technischer Manipulationen an ihren Rädern nicht fortsetzen und mussten das Bike noch vor Ort abstellen.

Die Zahlen steigen wieder - Polizei mahnt zu Vorsicht

In der Motorradsaison 2022 setzte die Polizei ihren Fokus unter anderem auf Geschwindigkeitsverstöße. Die Beamtinnen und Beamten der Kontrollgruppe waren deshalb mehrfach mit zivilen Motorrädern unterwegs, die mit einer entsprechenden Video- und Messtechnik ausgestattet sind. Insgesamt stellten sie so fast 250 Geschwindigkeitsverstöße fest und ahndeten diese. Darunter befinden sich auch beanstandete Pkw-Fahrer.

Sowohl die Anzahl der verletzten Motorradfahrer, als auch die Anzahl der Unfälle stieg im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr an: Von 445 Unfällen auf 498. Doch liegen alle Zahlen noch unter dem Zehnjahreshöchstwert aus 2018. Damals starben zehn Motorradfahrer bei Unfällen, 539 wurden verletzt. im vergangenen Jahr starben acht Motorradfahrer und -fahrerinnen im Präsidiumsgebiet.

Infos, Empfehlungen und Tipps der Polizei: