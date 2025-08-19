Icon Menü
Was er an einer Tankstelle sah, wird dieser Allgäuer Retter nie vergessen

BRK-Motorradstreife

„Wie kann das passieren?“ – Was er an einer Tankstelle sah, wird dieser Allgäuer Retter nie vergessen

Peter Pohl zählt zu den Gründungsmitgliedern der BRK Motorradstreife im Allgäu. Er hat viel erlebt auf Allgäuer Straßen. Eine Begegnung machte ihn sprachlos.
Von Tobias Schuhwerk
    Peter Pohl ist Roter Engel durch und durch: Er fährt seit über 40 Jahren für die BRK-Motorradstreife im Allgäu.
    Peter Pohl ist Roter Engel durch und durch: Er fährt seit über 40 Jahren für die BRK-Motorradstreife im Allgäu. Foto: BRK Schwaben

    Ein Kind steht mutterseelenallein an einer Tankstelle. Das Mädchen wimmert und vermisst seine Eltern. Da nähert sich ein Roter Engel - und schon bald wird alles wieder gut. Was wie ein Märchen klingt, hat Peter Pohl selbst erlebt. Er ist seit über 40 Jahren leidenschaftlicher Roter Engel, also Mitglied der Motorradstreife des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Dem verzweifelten Mädchen begegnete er vor einigen Jahren auf der A8 bei Burgau. Wenig später gelang es der verständigten Polizei, dessen Eltern zu stoppen. „Sie hatten ihr eigenes Kind einfach vergessen. Wie kann das nur passieren?“, fragt sich Pohl.

