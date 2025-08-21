BRK-Motorradstreife „Wie kann das passieren?“ – Was er an einer Tankstelle sah, wird dieser Allgäuer Retter nie vergessen

Peter Pohl zählt zu den Gründungsmitgliedern der BRK Motorradstreife im Allgäu. Er hat viel erlebt auf Allgäuer Straßen. Eine Begegnung machte ihn sprachlos.