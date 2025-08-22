„Wie kann das passieren?“ – Was er an einer Tankstelle sah, wird dieser Allgäuer Retter nie vergessen

Ein Kind steht mutterseelenallein an einer Tankstelle. Das Mädchen wimmert und vermisst seine Eltern. Da nähert sich ein Roter Engel - und schon bald wird alles wieder gut. Was wie ein Märchen klingt, hat Peter Pohl selbst erlebt. Er ist seit über 40 Jahren leidenschaftlicher Roter Engel, also Mitglied der Motorradstreife des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Dem verzweifelten Mädchen begegnete er vor einigen Jahren auf der A8 bei Burgau. Wenig später gelang es der verständigten Polizei, dessen Eltern zu stoppen. „Sie hatten ihr eigenes Kind einfach vergessen. Wie kann das nur passieren?“, fragt sich Pohl.
BRK-Motorradstreife
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden