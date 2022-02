Musical "Die Päpstin" in Füssen: Kirchenkritik ist großes Thema

Festspielhaus in Füssen: Im Musical „Die Päpstin“ geht es auch um die dunklen Seiten der Kirche, sagen Regisseur Benjamin Sahler und Komponist Dennis Martin.

12.02.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Dieses Werk hat es in sich: Mit „Die Päpstin“ landete die US-amerikanische Schriftstellerin Donna Woolfolk Cross vor 25 Jahren einen großen Wurf. Der historische Roman (Originaltitel „Pope Joan“) erstürmte 1996 die internationalen Bestsellerlisten. Im Mittelpunkt steht eine kluge junge Frau, die im 9. Jahrhundert lebt. Erst als sie sich als Mann verkleidet, findet sie in der streng-patriarchalischen Gesellschaft Anerkennung. 2009 brachte Sönke Wortmann die Geschichte ins Kino. Der Komponist Dennis Martin schnappte sich die deutschsprachigen Musicalrechte; seit 2018 sorgt „Die Päpstin“-Inszenierung von Benjamin Sahler regelmäßig für ein gut gefülltes Festspielhaus in Füssen. Aktuell ist das Musical bis 20. Februar wechselweise mit Kristin Backes und Misha Kovar in der Hauptrolle zu sehen.