Musiker verliert vor Gericht, lässt aber nicht locker

Pfrontener Martin Kilger scheitert mit Klage wegen Konzertabsagen. Er geht in Berufung und startet zur Finanzierung ein Crowdfunding-Projekt.

26.02.2021 | Stand: 17:13 Uhr

Gescheitert ist Berufsmusiker Martin Kilger mit seiner Klage gegen das Land Baden-Württemberg. Der 45-jährige Pfrontener wollte, wie berichtet, Entschädigung für Auftritte mit seiner Partyband „Buron“ einklagen, die in der Corona-Pandemie verboten und abgesagt wurden. Das Landgericht Stuttgart wies am Freitag seine Klage ab. „Der Richter sagte, die vorgebrachten Punkte würden nicht ausreichen, um unserer Klage stattzugeben“, sagt Kilger im Gespräch mit unserer Zeitung. Er gibt sich kämpferisch und kündigt Berufung an: „Ich lasse nicht locker!“