Gentechnik in Lebensmitteln: Endet beim Einkaufen unsere Wahlfreiheit?

Wer künftig im Supermarkt Lebensmittel in den Einkaufswagen legt, wird womöglich nicht wissen, ob sie Gentechnik beinhalten. Dass es so kommt, darüber macht sich Bio-Landwirtin Karin Agerer aus Hinterstein (Oberallgäu) große Sorgen. Als Kreissprecherin von Bioland, einem Verband von Bio-Landwirten, kennt sie sich mit dem Thema Gentechnik aus. Wenn es so weit kommt, wie sie befürchtet, würden es nicht nur Verbraucher, sondern auch Bio-Landwirte im Allgäu zu spüren bekommen.

Worum geht es? Bisher ist Gentechnik in der EU streng reglementiert. Und in Deutschland dürfen keine gentechnisch veränderten Pflanzen angebaut werden. Doch EU-Kommission und EU-Rat sind dafür, dass für bestimmte neue Methoden der Gentechnik, eine davon heißt CrisprCas, solche Regeln künftig kaum noch gelten sollen. Dabei wird das Erbgut einer Pflanze minimal verändert. Und zwar auf solche Weise, wie es laut EU-Kommission theoretisch in der Natur oder bei der konventionellen Züchtung auch geschehen könnte. Techniken hingegen, die stärker in das Erbgut eingreifen, sollen weiterhin strengen Regeln unterliegen. Zum Beispiel, wenn eine Pflanze mit der DNA einer anderen Pflanzenart verändert wird.

Auswirkung gentechnischer Veränderungen längst nicht erforscht

Wo ist das Problem? Befürworter, darunter auch Wissenschaftler, schätzen gesundheitliche Risiken und Auswirkungen auf die Umwelt als unwahrscheinlich ein. Kritiker sehen das anders. Etwa Eva Heusinger, Expertin für Gentechnik beim Biohersteller Rapunzel aus Legau (Unterallgäu.) Das sei längst nicht ausreichend erforscht, sagt sie. Dennoch sind EU-Kommission und -Rat dafür, dass die Auswirkungen der neuen Gentechnik künftig nicht mehr in größerem Maße untersucht werden sollen.

Lebensmittel ohne Kennzeichnung? Nach dem Willen von EU-Kommission und -Rat soll nur noch das Saatgut gekennzeichnet werden, das von solch neuartig gentechnisch veränderten Pflanzen kommt. Landwirte, die es auf ihren Feldern aussäen, und Hersteller, die aus den daraus wachsenden Feldfrüchten Lebens- und Futtermittel produzieren, müssen keinen Hinweis mehr darauf geben - zum Beispiel auf der Verpackung des Endprodukts. Kritiker wie Karin Agerer sagen: Ohne Kennzeichnung können Verbraucher kaum noch selbst wählen, ob sie gentechnisch veränderte Lebensmittel kaufen oder nicht. Nach einer Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Forsa von 2024 sind 64 Prozent der Verbraucher solche Hinweise auf Lebensmitteln wichtig. Vor zehn Jahren waren es demnach noch 83 Prozent.

„Es geht bloß um Profit“

Bio-Landwirtin Agerer sagt: „Wenn die betroffenen Unternehmen so von der Gentechnik überzeugt sind, können die es doch auch auf die Verpackungen schreiben. Aber es geht bloß um Profit, darum, Rechte auf Lebensmittel zu haben. Das ist ein Machtfaktor, den wir nicht unterschätzen dürfen.“ Nur wenige weltweit agierende Großkonzerne beschäftigten sich mit der neuen Gentechnik. Gegen die EU-Pläne wehrt sich auch der gentechnikfreie Landkreis Oberallgäu.

Gefahr für Bio? Eine weitere Sorge der beiden Kritikerinnen: Landwirte wüssten nicht mehr, ob ihre Nachbarn gentechnisch veränderte Pflanzen gesät haben - weil sie es nicht kennzeichnen müssten. Raps-Pollen etwa könnten sich über Wind und Insekten in der Nachbarschaft verteilen - und somit gentechnikfreie Felder kontaminieren. Da Biobetriebe weiterhin keinerlei gentechnisch veränderte Rohstoffe nutzen dürfen, könnten sie auf diese Weise ihr Bio-Zertifikat verlieren.

Pflanzen mit neuer Gentechnik resistent gegen Klimawandel machen

Gentechnik wegen Klimawandel und Hunger nötig? Die neue Gentechnik zu deregulieren, sei dringend nötig, sind sich EU-Kommission, EU-Rat und Befürworter einig. Mit ihr ließen sich Pflanzen schnell und präzise züchten. So könnten Sorten entwickelt werden, die widerstandsfähiger gegen Dürren und andere Wetterereignisse sind und weniger Düngemittel und Pestizide benötigen. Außerdem seien mit solch veränderten Pflanzen höhere Erträge möglich, was für die Versorgung der wachsenden Erdbevölkerung wichtig sei.

„Diesen Beweis hat bisher noch keiner gebracht“, entgegnet Eva Heusinger von Rapunzel. Der Klimawandel habe viele Folgen: Dürre, Starkregen, Hitze. Es sei nicht möglich, eine Pflanze gleichzeitig gegen all diese Gefahren resistent zu machen. Und dass Pflanzen durch Gentechnik ertragreicher werden, sei schon vor Jahren versprochen worden. Was könnte sonst die Lösung sein? „Vielfalt“, sagt Heusinger und nennt ein Beispiel: Je mehr verschiedene Maissorten es aus herkömmlicher Züchtung gibt, die vor allem lokal angepasst und robust sind, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Anteil von ihnen die Klimafolgen übersteht.

Wie es weitergeht: EU-Kommission und -Rat verhandeln in den kommenden Monaten mit dem EU-Parlament. Während die beiden ersten für eine Lockerung der Regeln sind, gibt es im Parlament einige Forderungen. Etwa, dass eine Kennzeichnungspflicht für genveränderte Pflanzen gelten soll.