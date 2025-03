Nach Notfall am Eibsee „Von Stunde zu Stunde gefährlicher“ - Immer wieder kommt es im Allgäu zu Einsätzen auf Eis

Zugefrorene Seen können täuschen: Der jüngste Vorfall am Eibsee zeigt die Gefahren. Auch im Allgäu erinnert man sich an große Einsätze auf dem Eis.