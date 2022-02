Nach Herzproblemen braucht Peter Stannecker von Vuimera Pflege

Peter Stannecker hatte beim Joggen Ohnmachtsanfall. Bandmitglieder planen Benefizkonzerte für ihn. Im Mai erscheint zum Zehnjährigen ein neues Vuimera-Album.

26.02.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Diese Nachricht wird viele Fans des Allgäuer Ensembles Vuimera traurig stimmen: Gründer und Frontmann Peter Stannecker wurde nach einem Ohnmachtsanfall beim Joggen zu spät reanimiert, ist seitdem ans Bett gefesselt und wird therapiert. Die Ohnmacht wurde vermutlich durch ein Herzkammerflimmern ausgelöst – womöglich die Nachwirkung einer Herz-OP im Sommer 2021. Ob der 53-Jährige jemals wieder als Musiker auf die Bühne zurückkehrt, steht in den Sternen, sagt sein Bruder Robert Stannecker. Er werde viel Unterstützung benötigen. Um wieder ein möglichst selbstständiges Leben führen zu können, seien größere Investitionen erforderlich. Um diese stemmen zu können, planen die Vuimera-Musiker Benefizkonzerte für ihren Leiter.

Die St.-Nikolaus-Kapelle in Emmereis bei Vorderburg (Oberallgäu) ist für Peter Stannecker ein ganz besonderer Klangraum. Bild: Matthias Becker

„Es ist, wie wenn man den Kopf verloren hätte“, sagt Jodlerin Hedwig Roth. Vuimera sei Peter Stanneckers Werk. Er habe dabei immer „groß gedacht“, sei es bei Konzerten an besonderen Orten und deren technischer Umsetzung oder bei der Produktion von Alben. Er habe alles organisiert, sich um Sponsoren gekümmert. „Für uns Musiker war das schön und einfach“, sagt Hedwig Roth. Nun hat sie sich mit den anderen Bandmitgliedern beraten, wie es ohne Stannecker weitergehen soll. Die für 2022 geplanten Auslandskonzerte in Griechenland, Italien und in der Schweiz sowie ein Auftritt in Leipzig wurden abgesagt. Die restlichen Konzerte bis September sollen in diversen Besetzungen stattfinden und Stannecker zugutekommen. Erste Benefizkonzerte sind geplant in Unterthingau (19. März) und Bad Hindelang (8. April); eine CD-Präsentation gibt es zum zehnjährigen Bestehen der Gruppe in der Basilika St. Lorenz in Kempten (27. Mai).

1000 Vuimera-Fans erlebten ein Vollmond-Konzert auf der Burgruine Sulzberg (vorne rechts Peter Stannecker mit Jodlerin Hedwig Roth) Bild: Matthias Becker

Die Corona-Krise traf den Profimusiker Peter Stannecker schwer. Er haderte nicht nur mit eklatanten Einnahmeausfällen durch abgesagte Konzerte, sondern auch mit komplizierten Förderanträgen. Noch etwas anderes setzte dem Sportbegeisterten allerdings 2021 zu. Der Skitourengeher, Telemark-Fan, Radler und Schwimmer klagte beim Sport über Ermüdungserscheinungen. Dabei befürchtete er Herzprobleme, hatte sein Vater doch mit 48 seinen ersten Herzinfarkt. Tatsächlich erhielt Stannecker drei Bypässe und war im Sommer 2021 auf einem guten Reha-Weg. Er stand sogar bei einigen Vuimera-Konzerten mit seinem Saxofon wieder auf der Bühne. Mitte Oktober ging er zum Joggen an den Weißensee bei Füssen; Spaziergänger fanden ihn bewusstlos auf dem Weg, erzählt sein Bruder Robert. Rettungskräfte konnten ihn zwar reanimieren, doch musste er später ins künstliche Koma versetzt werden. Nach Klinik-Aufenthalten in Füssen und Kaufbeuren kam Stannecker ins Therapiezentrum Burgau. Seine Therapie erwies sich als problematisch, erzählt Robert Stannecker (62). Sein Bruder musste langsam wieder lernen, Kopf, Augen, Finger und Zehen zu bewegen. Sprechen kann er bis heute nicht. „Auf Musik reagiert er am meisten.“ Gerade Mantras, die ihm sein Freund Chumba Lama, für dessen nepalesische Hilfsprojekte Vuimera regelmäßig Benefizkonzerte gab, am Krankenbett vorsang, berührten ihn, ebenso wie die CDs des Südtirolers Herbert Pixner.

Das Ensemble Vuimera: (von links): Stefan Kienle, Milena Soyoung, Peter Stannecker, Melinda Rodrigues, Hedwig Roth und Benno Wechs. Es fehlt: Markus Dinnebier. Bild: Nomi Baumgartl

Als Peter Stannecker sein Musikprojekt Vuimera vor zehn Jahren ins Leben rief, ging es ihm nicht nur ums Musikmachen, sondern um „vuimera“ – um viel mehr also, genauer gesagt um den Klang im Raum und um Schwingungen zwischen Musikern und Zuhörerinnen. Das erste Klangkonzept verwirklichte er mit dem Hindelanger Benno Wechs (Steirische, Kontrabass) und dem Sonthofer Stefan Kienle (Piano). Stannecker, der Tenor- und Sopransaxofon spielt und zuletzt auch jodelte, baute die Gruppe und das Klangkonzept Schritt für Schritt aus. Hinzukamen Hedwig Roth (Jodelgesang, Vorderburg), Milena Soyoung (Querflöte, Burgberg), Melinda Rodrigues (Harfe, Memhölz) und Markus Dinnebier (Bratsche, Rettenberg). Auch Chumba Lama aus Schwarzenberg (bei Oy-Mittelberg) sang hin und wieder mit.

Immer ein Strahlen und ein Lächeln: Peter Stannecker. Bild: Nomi Baumgartl

Über Umwege war Peter Stannecker, der in Fürstenfeldbruck aufwuchs, zur Musik gekommen. In Augsburg hatte er Sport und Musik studiert. Danach organisierte er viele Jahre am Gardasee sportliche Firmenevents und arbeitete als Vertriebsleiter eines Sportartikel-Herstellers. 2006 verschlug es ihn ins Allgäu, erst nach Petersthal (bei Oy-Mittelberg), dann nach Pfronten. Die Männerstimmen des Hilliard Ensembles und die Saxofonklänge Jan Garbareks, die er in einer Kirche erlebte, weckten in ihm die Sehnsucht nach eigener Musik – „ohne Noten aus dem Bauch heraus“, wie er es einmal formulierte. Das Publikum berühren, Räume öffnen, eine gute, positive Energie erzeugen – das war sein Ziel als Musiker. Ob auf Berggipfeln, an einem See oder auf einer Burg, in Kirchen und Kapellen bei Kerzenschein – zu den meditativen Vuimera-Konzerten strömten die Menschen stets in Scharen.

Vor zehn Jahren gründete Saxofonist Peter Stannecker das Allgäuer Ensemble Vuimera. Bild: Matthias Becker

Was den musikalischen Zauber Peter Stanneckers ausmacht, beschreibt eine Seelenverwandte, die renommierte Fotografin Nomi Baumgartl. „Es ist das Universum, das Peter für uns alle zum Klingen bringt und uns alle miteinander verbindet und uns spüren lässt, dass wir alle ein Teil vom Großen und Ganzen sind“, sagt die 71-Jährige, die in Murnau lebt. Nach einem Autounfall und einem schweren Schädelhirntrauma musste sie sich wieder ins Leben zurückkämpfen. Und vor zwei Jahren – nachdem ein bösartiger Tumor im Bauch bei ihr entdeckt und entfernt wurde – saß Stannecker bei ihr am Krankenbett und machte ihr Mut. „Peter hat mir seine neu entdeckte Stimme geschenkt und für meine Heilung aus voller Kraft gejodelt. Mit dem tiefen Glauben an das Wunder der Heilung begleite ich ihn nun“, sagt Baumgartl. Ein Video zu ihrem ambitionierten Umwelt-Projekt „Eagle Wings – Protecting the Alps“, in dem es um den Schutz der Alpen-Gletscher geht, hatte Baumgartl mit Vuimera-Musik unterlegt (zu sehen und zu hören online unter www.vuimera.com). Einen Teil des Erlöses ihres aktuellen Licht-Kunst-Projekts „Everybody is Someone’s Angel“ will die Fotografin nun Peter Stannecker zukommen lassen (www.nomibaumgartl.com).

Die fünfte Vuimera-CD "Zfriedn" wird im Mai in der Basilika St. Lorenz in Kempten vorgestellt

„Zfriedn“ heißt die neue, fünfte Vuimera-CD, die vor Peter Stanneckers Unglück aufgenommen wurde, und die am 27. Mai bei einem Konzert in Kempten vorgestellt wird. Der „Lebensfrieden“ war für Peter Stannecker immer ein großes Thema, sagt sein Bruder. „Frieden kann für ihn nur über die eigene Zufriedenheit entstehen.“

Termine: Die ersten Vuimera-Benefizkonzerte zugunsten von Peter Stannecker gibt es am 19. März in der Kirche Unterthingau (Karten per E-Mail an hedwig.roth@googlemail.com) und am 8. April in der Pfarrkirche in Bad Hindelang (Karten nur an der Abendkasse ab 19 Uhr). Tickets für das Basilika-Konzert in Kempten am 27. Mai (20 Uhr) sind ab Mai online erhältlich.