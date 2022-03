Lebensretter, Erfolgsgeschichten und ein TV-Star: Unsere guten Nachrichten aus dem Allgäu zum Wochenende

Eine dramatische Rettung in letzter Sekunde, eine Allgäuer Autorin, die die Spiegel-Bestsellerliste erobert und mehr: Die guten Nachrichten der Woche.

24.03.2022 | Stand: 16:16 Uhr

Angesichts der aktuellen Nachrichtenlage fällt es schwer, nicht immer nur die schlechten Ereignisse vor Augen zu haben. Das wollen wir in unserer wöchentlichen "Good News"-Serie ändern und unseren Lesern die Meldungen in Erinnerung rufen, die beweisen: Trotz Corona und Krieg gibt es sie, die guten Nachrichten aus dem Allgäu und in der Welt.

Gute Nachrichten aus dem Allgäu: Das sind die Good News zum Wochenende

Allgäu: Eine Kuh-Herde „kneippt“ vergnügt im meterhohen Allgäuer Schnee – und im Internet überschlagen sich die Reaktionen. Immer mehr Bauern präsentieren sich als Influencer in sozialen Netzwerken. Statt zu jammern, wollen sie andere für ihre Arbeit begeistern- mit Erfolg.

Für Begeisterung sorgen auch regelmäßig die Bücher von Nicola Förg. Die ist mit ihrem neuen Krimi auf Anhieb auf Platz neun in der Spiegel-Bestseller-Liste gelandet. Ihr neuer Alpen-Krimi „Hohe Wogen“ schlägt derzeit hohe Wellen. „Sogar noch vor dem neuen Arne Dahl zu sein, das ist schön“, sagt die Allgäuerin, die den berühmten Kollegen aus Schweden mit dessen neuestem Thriller (Null gleich eins) knapp hinter sich gelassen hat. Sie berichtet, warum das Allgäu als Kulisse zugleich Segen wie Fluch ist.

"Hohe Wogen" heißt der 13. Alpen-Krimi von Bestseller-Autorin Nicola Förg mit den beiden Kommisarinnen Irmi Mangold und Kathi Reindl. Bild: Martina Diemand

Kempten: Ein DSDS-Gewinner sorgt in der Big Box für Stimmung: Nach längerer coronabedingter Pause kommen die Veranstaltungen in der Big Box langsam wieder in Fahrt. Den Auftakt machte Pietro Lombardi mit Band. Der aus Karlsruhe stammende Sänger mit italienischen Wurzeln gewann 2011 die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) und brachte Gute-Laune-Musik mit in die Konzerthalle, wo etwa 1500 Besucher mit dem 29-Jährigen feierten.

Füssen: Dramatische Rettungseinsatz im Eis: Am Alatsee bei Füssen gerieten ein Mann und sein Hund in Lebensgefahr. Ein Urlauber rettet den Mann in letzter Sekunde. Wir haben mit ihm gesprochen.

Eine weitere Erfolgsgeschichte aus Füssen ist "Schlossendlich zum Traumjob": Barbara Schumann ist die erste Kastellanin auf Schloss Hohenschwangau, das 1837 unter dem damaligen Kronprinz Maximilian II. – Vater von Märchenkönigs Ludwig II. – fertiggestellt wurde. Die Füssenerin sagt: „Es gibt keinen schöneren Arbeitsplatz.“ Warum Kastellanin ihr Traumberuf ist und was der Job im Schloss bedeutet.

Barbara Schumann ist seit 1. Oktober 2021 Kastellanin auf Schloss Hohenschwangau. Bild: Tobias Schuhwerk

Kaufbeuren: Ob nun aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, ihrer Bildung und ihrer politischen und sonstigen Überzeugung: Dass in Kaufbeuren kein Platz für Diskriminierung jeglicher Art ist, haben Mitglieder der regionalen Gruppe von Amnesty International mit einer ungewöhnlichen Aktion demonstriert.

Starkes Zeichen: Mitglieder der Kaufbeurer Amnesty-Gruppe waren in der Kaufbeurer Fußgängerzone unterwegs, um auf den Tag gegen Rassendiskriminierung aufmerksam zu machen. Bild: Kamleiter

Welche guten Nachrichten gab es diese Woche aus der Welt?

Wirtschaft: Die Energiepreise sind stark gestiegen – vor allem wegen des Kriegs in der Ukraine. Nun reagiert die Ampel-Regierung mit vielen Maßnahmen. Die wichtigsten Punkte des Energie-Entlastungspakets im Überblick.

Höhere Energiekosten sind ein Treiber der der Teuerung. Bild: Carsten Koall/dpa

Panorama: Endlich wieder Serienfutter: Ab Freitag, 25. März, läuft auf Netflix "Bridgerton" Staffel 2. Kann die Hit-Serie erneut überzeugen - auch ohne den Duke of Hastings? Alles zu Start, Besetzung und Handlung der neuen Staffel.