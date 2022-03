Unsere Mutmacher zum Wochenende: Diese guten Nachrichten gab es diese Woche aus dem Allgäu

Persönliche Erfolge, neues Liebesglück und ein langersehntes Comeback: Diese guten Nachrichten aus dem Allgäu und der Welt haben diese Woche für Freude gesorgt.

12.03.2022 | Stand: 22:02 Uhr

Die Corona-Inzidenz steigt wieder und der Krieg in der Ukraine macht sich nicht nur an den steigenden Preisen an der Tanksäule bemerkbar. Doch auch in dieser Woche gab es wieder mehr als genug gute Nachrichten aus dem Allgäu und der Welt. Unsere aktuellen Mutmacher zum Wochenende:

Allgäu: Auf diese Veröffentlichung haben sowohl Allgäuer Gäste als auch Gastronomen wie Simon Schlachter gespannt gewartet: Der "Guide Michelin" hat die neuesten Bewertungen seiner Inspektoren und die daraus resultierenden Sterne bekannt gegeben. Wer sind also die besten Köche in der Region? Gleich sieben Allgäuer Restaurants konnten auch dieses Jahr (wieder) überzeugen und sind mit einem Stern vom "Guide Michelin" ausgezeichnet worden. Das sind die Prämierten.

Spitzenkoch Simon Schlachter (29) vom Burghotel Falkenstein in Pfronten hat zum dritten Mal in Folge einen Michelin-Stern erhalten. Bild: Vivi de Angelo, Burghotel Falkenstein

Memmingen: Winkt da etwa neues Liebesglück? Nach dem Aus beim "Bachelor" 2022 zeigt sich die Memmingerin Lara Honner beim Skifahren in den Allgäuer Alpen. Ein neues Instagram-Video sorgt dabei für Freude bei Bachelor- und Bachelorette-Fans. Denn an ihrer Seite ist kein Unbekannter.

Lara Honner ist 23 und kommt aus Memmingen. Die Studentin war Kandidatin in der RTL-Show „Der Bachelor“. Doch ihren Rausschmiss scheint die junge Frau gut verkraftet zu haben. Bild: RTL

Buchloe: „Die Übungswochen haben sich echt rentiert": Clemens Heiden ist Buchloes bester Vorleser. Der Sechstklässler gewinnt beim Ostallgäuer Vorentscheid des 63. Vorlese-Wettbewerb. Wie es der Schüler zum Sieg geschafft hat.

Clemens Heiden hat beim Ostallgäuer Vorentscheid des bundesweiten Vorlesewettbewerbs den ersten Platz gemacht. Bild: Matthias Kleber

Kaufbeuren: Es kracht weniger in Kaufbeuren - und zwar deutlich. Die Zahl der Verkehrsunfälle sinkt auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren. Und auch die Anzahl der Schwerverletzten ist zurückgegangen. Das sagt Polizeihauptkommissar Stefan Horend zu den Gründen.

In Kaufbeuren zeichnet sich ein positiver Trend ab: Es gibt weniger Verkehrsunfälle. Laut der Unfallstatistik der Polizei sind im vergangenen Jahr 1018 Unfälle passiert. Bild: Mathias Wild

Welche guten Nachrichten gab es diese Woche aus der Welt?

Panorama: Das legendäre "Rock am Ring" ist zurück und mit ihm "Rock am Park". Die Pandemie hatte auch den Open-Air-Festivals den Garaus gemacht. Doch im Juni sollen Zehntausende Fans endlich wieder wummernde Bässe und melodiöse Töne in der Eifel und in Nürnberg erleben können.

So soll es dieses Jahr wieder in der Eifel aussehen: Zehntausende Musikfans jubeln auf dem Gelände des Open-Air-Festivals "Rock am Ring". Bild: Thomas Frey, dpa (Archiv)

Politik: Frauen in Europa müssen nach Ansicht der EU-Kommission deutlich besser vor Vergewaltigung und Belästigung geschützt werden. Es sei "Zeit für Gerechtigkeit", sagt die EU-Kommissionspräsidentin - und kündigt ein Gesetz an, das erstmals EU-weit die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen regeln soll. Auch das Netz gerät in den Fokus.