Hier kann man im Allgäu und Umgebung Flutlicht-Rodeln

Die Allgäuer Berge ziehen im Winter nicht nur Skifahrer und Snowboarder an - auch Rodeln und Schlittenfahren erfreut sich in der Region einiger Beliebtheit. Meist fährt man die Berge bei Tageslicht ab - doch mancherorts im Allgäu sind die Rodelbahnen beleuchtet. Dadurch kann man auch abends den Berg hinunterflitzen. Möglich ist das Nacht-Rodeln in Fischen (Oberallgäu), Nesselwang (Ostallgäu) und im Kleinwalsertal. Alle Informationen zu den Öffnungszeiten, Preisen und zur Anreise.

Nachtrodeln in Fischen

In Fischen geht es im Stinesser-Skigebiet auch noch in den frühen Abendstunden den Berg hinunter - beim Nachtrodeln am Freitag ab 17.30 Uhr. Im Ticketpreis ist der Leihschlitten inbegriffen – dann geht es auf dem Schlitten mit dem Schlepplift hoch. Oben angekommen geht es für die Besucher bei Flutlicht auf dem Rodelschlitten auf 200 Metern Länge mit 25 Metern Höhenunterschied ins Tal zurück.

Öffnungszeiten : freitags, 17.30 - 20 Uhr, bis zum Saisonende 16. März 2025

Preise : 19 Euro für Erwachsene, 13 Euro für Kinder (Jahrgänge 2009 – 2018)

Wer jetzt nach Fischen möchte, nimmt von Kempten die B19. Wer von aus Füssen anreist, muss über die B308 nach Sonthofen, und dann wenige Kilometer Richtung Süden über die B19 nach Fischen. Wer aus dem Westallgäu nach Fischen fährt, nimmt die B308 nach Immenstadt und dann ebenfalls über die B19 nach Fischen.

Nachtrodeln in Nesselwang

Auf dem Alpspitzcoaster in Nesselwang ist das gesamte Jahr über Betrieb. Wer im Winter dort abends den Berg heruntersausen will, kann dsa am Wochenende bis 19 Uhr tun. Bei 40 Kilometern pro Stunde geht es auf der geführten Strecke 1110 Meter zurück ins Tal.

Öffnungszeiten : in den Ferien und am Wochenende, 13 - 19 Uhr, bis zum Saisonende am 9. März 2025

Preise : 8 Euro für Fahrer ab 8 Jahren, 6 Euro für Beifahrer zwischen 3 und 6 Jahren (diese Altersgruppe braucht eine Begleitperson)

Anreise: Am besten geht es über die A7 bis nach Oy-Mittelberg und dann über die B310 Richtung in den Süden weiter. Am ersten Kreisverkehr die dritte Ausfahrt nach Nesselwang nehmen. Nach rund 3,5 Kilometern geht es im Ort selbst auf der Straße „An der Riese“ weiter. Linker Hand liegen dann kostenpflichtige Parkplätze.

Nachtrodeln im Kleinwalsertal

Auch im Kleinwalsertal (Österreich) gibt es die Möglichkeit, in den Abendstunden zu Rodeln. In Mittelberg geht es mit dem Jedermannlift den Berg hoch. Die Preise sind dabei nicht ans Alter gebunden, und wenn der Skibetrieb zu Ende ist, gibt es mehr Flächen zum Abfahren, da auch die Piste dann für Rodler freigegeben ist.

Öffnungszeiten : Abendbetrieb mittwochs und samstags bis 17.30 Uhr

Preise : 1 Stunde für 15 Euro, 2 Stunden für 25 Euro

Anreise: Von Kempten aus geht es über die B19 in den Süden, ab der Grenze zu Österreich sind es dann noch 10,5 Kilometer, bevor sich das Ziel auf der rechten Seite befindet.