Ehrlicher Blick aufs Nebelhorn: So ist die Stimmung auf den Skipisten

Die Skisaison im Allgäu ist von Schneemangel, hohen Preisen und Bild-Schlagzeilen gebeutelt. Wie ist die Stimmung am Nebelhorn wirklich? Wir waren vor Ort.

15.01.2023 | Stand: 17:28 Uhr

„Deutschlands traurigste Skipiste.“ Mit diesen Worten bewertete die Bild-Zeitung vor Kurzem die Talabfahrt des Nebelhorns in Oberstdorf. Im Video zu sehen, wie sich Skifahrer über apere Stellen der Abfahrt rutschen.

Im Tal sieht es eine Woche später tatsächlich etwas zu grün und etwas zu leer aus. Anstatt mit Schneebällen um sich zu werfen, kicken Kinder die wenigen bräunlichen Eisbrocken am Straßenrand umher – und schauen verdutzt, wenn diese auseinanderbrechen. Etwas deprimierend für Mitte Januar.

An dieser Übungspiste ist Skifahren momentan nicht möglich. In Oberstdorf ist es zu mild für ausreichend Schnee. Bild: Hannah Greiner

Talstation, 828 Meter An der Talstation bietet sich ein eher seltenes Bild: Vor den Kassen bilden sich keine Schlangen, nicht einmal eine. Beim Skiverleih lugen die drei Mitarbeitenden immer wieder nach draußen – aber keiner der Menschen dort scheint Skier zu brauchen. Aber es ist eben auch schon Mittagszeit. Viele Einheimische sind bereits von der Piste oben am Gipfel zurück und schwärmen von tollem Neuschnee. Das macht doch Mut. Und auf den zweiten Blick sieht man auch: An der Nebelhornbahn stehen zwar kaum Leute an – aber die Grüppchen, die nach und nach gemächlich in leere Gondeln steigen, sind offenbar bestens gelaunt.

Ein ungewöhnliches Bild: Samstagmittag gibt es keine Schlangen vor der Nebelhornbahn. Bild: Hannah Greiner

Seealpe, 1280 Meter Jegliche Rest-Tristesse über fehlenden Schnee im Tal verfliegt spätestens bei der Fahrt zur ersten Zwischenstation. Auf 1280 Metern liegt genug Schnee für Skikurse und die Sonne scheint genug, so dass Kinder auch Spaß am Lernen haben. Ein paar Junggesellen haben ihren Spaß an Skibikes gefunden.

Während draußen ausschließlich Entspannung herrscht, gibt es im Gasthof Seealpe aber ein paar Sorgen. Hier bleiben einige Tische unbesetzt. Das sei normal für die zweite Januarwoche, sagt eine Bedienung. Trotzdem schaut die ältere Frau immer wieder unruhig und arbeitssuchend umher. „Es kommen halt ein paar Kinder vom Skikurs zum Pommes essen.“ An den Weihnachtsfeiertagen und in der ersten Januarwoche sei die übliche Klientel ausgeblieben, wegen des Schneemangels. Das sei ein wirkliches Problem gewesen. Die leeren Tische im Gasthof Seealpe werden heute dafür mit ausführlicheren Gesprächen und einer zweiten Runde Kaiserschmarrn gefüllt. Und der Hund bekommt auch mehr Streicheleinheiten als zu stressigen Zeiten.

Auf der Station Seealpe gab es dieses Wochenende genug Schnee zum Skifahren. Bild: Hannah Greiner

Höfatsblick, 1932 Meter Ein paar hundert Meter weiter oben wirbeln nochmal ein paar mehr Menschen Schnee auf der Piste auf. Es sind bei weitem keine Ischgl-Verhältnisse. Aber genau darüber freuen sich Lukas Wombs und Kilian Hann. „Gerade sind kaum Urlauber da, die Ferien sind vorbei, der Schnee ist super. Was will man mehr?“, sagt Wombs. Dass nur die blaue Piste offen ist, sei zwar schade und ungünstig für Familien, aber sie würden ihren Spaß haben. Schneemangel-Debatten lassen die beiden im Tal, wo sie hingehören.

Gipfelstation, 2214 Meter Bis hoch zum Gipfel verschlägt es die wenigsten, die Gondel gleicht ausnahmsweise keiner Sardinenbüchse. Das scheinen auch die Bergbahnmitarbeiter nicht gewohnt zu sein. Ein fragender Blick zum Kollegen, als die Gondel ankommt – waren das alle? Schulterzucken, Nicken. Irgendwie sonderbar, ist es doch Samstag und schneebedeckt. „Das verstehe ich auch nicht“, sagt ein Mitarbeiter. Sicher sei das Wetter nicht optimal, der eisige Wind etwas unangenehm – aber so etwas würden Allgäuer Skifahrer doch aushalten.

Die Gipfelstation der Nebelhornbahn wirkt fast wie ausgestorben. Bild: Hannah Greiner

Ein paar von ihnen ignorieren den Schnee, der ihnen ins Gesicht fliegt und sausen von 2214 Metern Höhe runter zum Höfatsblick. Am Nordwandsteig blicken nur wenige Menschen hinunter ins grüne Tal, am Gipfelkreuz gibt es auf den ersten Blick nur ein Urlauber-Pärchen, das sich fotografieren lässt. Die meisten Menschen sind noch im Gipfelrestaurant bei einem Cappuccino und Kuchen zu finden. Sie blicken auf komplett weiße Gipfel, weit weg vom winterlosen Oberstdorf.

Das Nebelhorn ist an diesem Wochenende vieles: In den oberen Lagen von Schnee bedeckter Ort, der trotzdem recht wenig besucht ist. Einfach ein entspannter Ort an diesem Skitag. Von Traurigkeit weit und breit keine Spur.