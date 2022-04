"Neu-Allgäuerin" erhält Riesen-Resonanz auf emotionalen Facebook-Post aus Oberstdorf

Auf ein traumhaftes Foto vom Christlessee und einen emotionalen Spruch erhält Mel Schubert (36) eine riesige Resonanz auf Facebook. Hier ist ihre Geschichte.

20.04.2022 | Stand: 07:00 Uhr

Mit dieser Resonanz hatte sie nicht gerechnet. Mit einem wunderschönen Foto vom Christlessee in Oberstdorf und einem augenzwinkernden Spruch hat Mel Schubert (36) einen Volltreffer auf Facebook gelandet.

Über ihre spektakuläre Landschaftsaufnahme aus dem Allgäu schrieb sie mit einem Smiley versehen: "Mein neues Zuhause seit drei Monaten. Duisburg wird nicht vermisst." Knapp 1500 Likes bekam sie damit innerhalb von wenigen Tagen auf der Facebook-Seite "Unser Allgäu".

Viele Nutzer beglückwünschten sie zu ihrer Entscheidung, aus dem Ruhrgebiet ins Allgäu zu ziehen. "Herzlich willkommen im Paradies", heißt es beispielsweise. Andere User und Userinnen beschreiben in emotionalen Worten ihren eigenen Bezug zur Region. "Wohne seit 30 Jahren im Allgäu, komme aus Lübeck. Jedesmal nach dem Besuch in der (alten) Heimat, wenn ich am Allgäuer Tor meine Berge sehe, geht das Herz auf und ich bin wieder daheim." Oder: "Wir leben seit 5 Jahren im Allgäu, waren vorher in Kiel an der Ostsee beheimatet. Wir lieben es hier!" Mel Schubert freut sich über den großen Zuspruch und die vielen positiven Kommentare. Denn die bestärken sie einmal mehr darin, die richtige Wahl getroffen zu haben.

(Lesen Sie auch: Polizei erwischt größere Gruppe beim Wildcampen in Oberstdorfer Landschaftsschutzgebiet)

Mit diesem Foto vom Christlessee sorgte Mel für Begeisterung im Netz. Bild: Mel Schubert, Screenshot

Vor drei Monaten zog die gelernte Einzelhandelskauffrau von Duisburg nach Oberstdorf zu ihrem Partner, den sie im Urlaub in der Marktgemeinde kennengelernt hat. "Es läuft alles perfekt. Ich fühle mich total wohl hier. Duisburg hat zwar durchaus auch schöne Flecken. Aber das kann man halt nicht mit dem Allgäu vergleichen", schwärmt die begeisterte Bergsteigerin und Hobby-Fotografin, die mittlerweile als Servicekraft in einem Hotel arbeitet und bereits eine Reihe von Allgäuer Dialekt-Wörtern versteht. "Ich bin ein kontaktfreudiger Mensch. Mit den Menschen hier komme ich sehr gut klar."

Lesen Sie auch

Allgäuer Autoren verlieren ihre Heimat: Der Brack-Verlag in Altusried schließt "Persönliche und betriebliche Gründe"

(Lesen Sie auch: "Haia. Bschütta. Mullala zemmatkehra": 16 unvergleichliche Dialekt-Begriffe aus der Allgäuer Landwirtschaft)

Ihre Freizeit verbringt Mel am liebsten bei Ausflügen in der Region. Besonders ans Herzen gewachsen ist ihr der 916 Meter hoch gelegene Christlessee bei Oberstdorf. Für ihr idyllisches Foto stand sie früh auf. Ohne Menschen - wie unberührt - breitete sich der See in den Morgenstunden vor ihr aus. "Kurz vorher hatte es Anfang April noch einmal geschneit", sagt sie über das winterliche Motiv. Zwar sind auch aktuell noch viele Gipfel im Allgäu mit Schnee bedeckt, doch der Beginn der Bergsaison ist nur eine Frage der Zeit.

Mel freut sich bereits auf die Gipfeltouren in ihrer neuen Heimat. Vorgemerkt hat sie beispielsweise bereits eine Tour auf den Entschenkopf (2043 Meter hoch gelegen). Über diese und weitere Ausflüge will sie auf Instagram fleißig weiter aus dem Allgäu posten.



https://www.instagram.com/hum.mel.7/

Lesen Sie auch: Breitachklamm in Oberstdorf: Betreiber nennen Öffnungsdatum 2022