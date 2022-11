Neue Hoffnung für Galeria Kaufhof-Häuser in Kempten und Memmingen?

Können die Galeria Karstadt Kaufhof-Häuser in Kempten und Memmingen gerettet werden? Laut einem Medienbericht gibt es für beide ein Übernahmeangebot.

07.11.2022 | Stand: 10:21 Uhr

Der Onlinehändler Buero.de will 47 Filialen der insolventen Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof übernehmen. Das berichtet der Nachrichtensender ntv.de am Montag. In der Liste der Standorte, die dem Sender nach eigenen Angaben vorliegt, sind auch die Häuser in Kempten und Memmingen. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will wie berichtet über 40 seiner verbliebenen 131 Kaufhäuser schließen. Das hatte Unternehmenschef Miguel Müllenbach vergangene Woche angekündigt. Wenige Stunden zuvor hatte das Unternehmen zum zweiten Mal innerhalb von weniger als zwei Jahren Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen.

Der Manager sagte, um das Unternehmen zu retten, müsse das Filialnetz "um mindestens ein Drittel reduziert werden". Betriebsbedingte Kündigungen seien unvermeidbar. In einem Mitarbeiterbrief schrieb Müllenbach, das Unternehmen müsse sich von jenen Filialen trennen, die angesichts der Konsumflaute, der Inflation und der Energiekosten "auf absehbare Zeit nicht mehr profitabel zu betreiben sind". Nur so lasse sich ein endgültiges Scheitern des Unternehmens verhindern. Der Handelsriese mit seinen 17.000 Mitarbeitern ist noch in 97 deutschen Städten vertreten.

Mit Müllenbachs Ankündigung begann auch im Kemptener Galeria Karstadt Kaufhof und im Memminger Karstadt das Bangen. Allein am Memminger Standort arbeiten nach Schätzung von Manuela Karn, Allgäuer Gewerkschaftssekretärin der Dienstleistungsgewerkschaft verdi, etwa 60 Menschen.

