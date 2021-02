Neue Tourismusdirektorin Constanze Höfinghoff will „Oberstaufen nicht zum Sylt des Südens machen“

Oberstaufens neue Tourismus-Chefin kommt von der Nordsee. Nun sucht sie nach der Identität der Besucherhochburg. Ein Zitat der Fachfrau sorgt für Erstaunen.

05.01.2021 | Stand: 05:51 Uhr

Constanze Höfinghoff ist die neue Geschäftsführerin der Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH (OTM) und damit Tourismusdirektorin. Diesen Titel trug sie zuvor in St.-Peter-Ording. Von der Nordsee ins Allgäu: Der Kontrast scheint größer kaum möglich. Die 49-Jährige sieht das anders: Hier wie dort machen Menschen Urlaub und es gelte, deren Wünsche und Erwartungen kennenzulernen und entsprechende Angebote zu machen. Dazu müsse eine Urlaubsdestination wie Oberstaufen aber erst einmal die eigene Identität klären: „Wer sind wir? Wo kommen wir her? Was ist unsere Kernkompetenz? Wo sind unsere echten Schätze?“ Bei der Beantwortung dieser Fragen sieht sie Defizite im Ort.