Das sind die neuen Chefs in der Gestratzer Badwirtschaft Malleichen

Die Badwirtschaft Malleichen liegt direkt am Königssee-Bodensee-Radweg. Hier serviert der neue Wirt auch vegane Schnitzel - und Gäste können Hand anlegen.

07.07.2023 | Stand: 08:27 Uhr

Eigentlich ist Christian Janser Fachinformatiker. Doch seinen Job beim Reisemobil- und Wohnwagenhersteller Dethleffs in Isny hat er für seine Leidenschaft aufgegeben: das Kochen. Seit Februar betreibt der 42-Jährige mit seiner Frau Martina die Badwirtschaft Malleichen in der Nähe von Gestratz im nordöstlichen Landkreis Lindau. Sie liegt idyllisch zwischen Bäumen und Wiesen und bietet ein ruhiges Biergartenvergnügen ohne Verkehrslärm. 180 Plätze gibt es in der Gartenwirtschaft, an starken Tagen kommen laut Janser bis zu 600 Gäste.

