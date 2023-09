„Wir haben Verantwortung für unsere Berge“: Das sind die Ziele des neuen Vorsitzenden

Klaus Peter Wildburger ist neuer Chef der DAV-Sektion Allgäu-Kempten. Hier spricht er über den Bergbus, neue Mountainbike-Angebote und Messner-Rekorde.

29.09.2023 | Stand: 17:51 Uhr

Sie ist gewissermaßen die Zugspitze unter den Vereinen in der Region: Über 24.000 Mitglieder gehörten der Sektion Allgäu-Kempten des Deutschen Alpenvereins (DAV) an. Damit hat sie mehr Mitglieder als der Fußball-Bundesligist FC Augsburg (22.600). Seit 120 Tagen ist Klaus Peter Wildburger, 60, aus Kempten neuer Vorsitzender. Der verheiratete Vater eines Sohnes ist Vorstand der Allgäuer Volksbank Kempten-Sonthofen. Beim DAV trat er die Nachfolgen von Harald Platz an. Im Interview spricht „der Neue“ über:

