Neues Buch "Nüüf": Hier lesen Sie exklusiv das erste Kapitel

Älpler Patrick zieht es im Sommer "nüüf." Hinauf ins Allgäuer Hochgebirge. AZ-Chefreporter Tobias Schuhwerk hat ihn begleitet. Das erste Buch-Kapitel exklusiv.

03.06.2023 | Stand: 07:06 Uhr

Am Anfang stand das Gefühl, die Welt umarmen zu müssen. Jetzt. Sofort. Aber dazu reichten die Arme leider nicht aus. Stattdessen reifte ein anderer Entschluss: Ein Buch zu schreiben über den Ort, der just in diesem Augenblick mein Herz höherschlagen ließ.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.