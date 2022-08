Das ist zum Night Race 2022 in Oberstdorf heute und morgen wichtig

Night Race Oberstdorf 2022: Das erste Mal seit vier Jahren findet der FIS Sommer Grand Prix der Nordischen Kombination wieder im Allgäu statt. Zeitplan und News.

30.08.2022 | Stand: 10:30 Uhr

Heimspiel für Olympiasieger Vinzenz Geiger in Oberstdorf: Das erste Mal seit 2018 findet der FIS Sommer Grand Prix 2022 in der Nordischen Kombination wieder in Oberstdorf statt. Erstmals starten auch Frauen bei der zweitägigen Veranstaltung.

Das Night Race findet am Mittwoch, 31. August 2022, statt. Schon heute sind Training und provisorische Wertungsdurchgänge angesetzt. Die weltbesten Nordischen Kombinierer aus 14 Nationen gehen neben Olympiasieger Vinzenz Geiger aus Oberstdorf an den Start. Johannes Rydzek und Julian Schmid sind ebenfalls dabei.

Die starken Norwegerinnen rund um Gyda Westvold Hansen sind bei den Frauen als Favoriten gesetzt.

Night Race 2022 in Oberstdorf: Der Zeitplan

Die Frauen springen auf der HS106-Normalschanze und laufen auf den Skirollern fünf Kilometer. Die Herren starten auf der HS137-Großschanze und werden zehn Kilometer laufen.

Dienstag, 30. August 9 Uhr - Offizielles Training Skispringen der Damen 10.15 Uhr - Provisorischer Wertungsdurchgang der Damen 17 Uhr - Offizielles Training Skispringen der Herren 19 Uhr - Provisorischer Wertungsdurchgang der Herren





Mittwoch, 31. August 9.30 Uhr - Probedurchgang der Damen 10.15 Uhr - Wertungsdurchgang der Damen 18 Uhr Probedurchgang der Herren 19 Uhr - Wertungsdurchgang der Herren 20.30 Uhr - Laufbewerb Skiroller der Damen 21.15 Uhr - Laufbewerb Skiroller der Herren anschließend Siegerehrungen der Damen und Herren im Stadion



Sommer Grand Prix Oberstdorf 2022: Was werden die Tickets kosten?

Die Tickets sind mit sieben Euro in reichlicher Menge an der Tageskasse käuflich zu erwerben. Für Kinder, Jugendliche, Schüler und Studenten kostet das Ticket die Hälfte. Die Besichtigung der Skisprung Arena ist für Interessierte außerhalb der Wettkampfzeit bis 17 Uhr im Preis enthalten.

Night Race 2022: Wo kann ich in Oberstdorf parken?

Da einige Straßen durch die Laufbewerbe des Sommer Grand Prix Oberstdorf 2022 gesperrt sind und die Parkplätze Oybele, Mühlacker, Nebelhornbahn und Eisportzentrum gesperrt sind, empfiehlt es sich die Parkplätze P1 und P2 zu nehmen. Für drei Stunden kostet das Parken 4.50 Euro und maximal 7 Euro pro Tag. Und der Parkschein kann für die örtliche Buslinie genutzt werden.