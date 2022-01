Nino de Angelo: Beste Entscheidung, ins Allgäu zu ziehen

Popsänger Nino de Angelo ist sehr zufrieden mit seiner Entscheidung, ins Allgäu zu ziehen. Das sagte er jetzt in einem Interview - und verrät Hochzeitspläne mit Freundin Simone.

Nino de Angelo war vor rund drei Jahren aus Norddeutschland nach Wertach (Oberallgäu) gezogen. Das sei "die beste Entscheidung überhaupt gewesen - gesundheitlich, seelisch und auch hinsichtlich des Herzens", sagte der 57-Jährige jetzt.

Nino de Angelo, der als Domenico Gerhard Gorgoglione in Karlsruhe geboren wurde, war 1983 mit dem von Drafi Deutscher geschriebenen Hit "Jenseits von Eden" bekannt geworden. Es folgten Titel wie "Doch Tränen wirst Du niemals sehen" oder "Atemlos". Später war es dann vor allem sein Privatleben, mit dem der viermal verheiratete Songwriter und Musiker für Schlagzeilen sorgte.

"Jenseits von Eden" war sein größter Hit

Nach Stationen als Darsteller bei "Unter uns" und einem Auftritt als Kandidat bei "Promi Big Brother" veröffentlichte Nino de Angelo 2017 das Album "Liebe für immer". Dieses schaffte es immerhin auf Platz 23 der deutschen Album-Charts.

Im Herbst vergangenen Jahres machte Nino de Angelo dann seine Erkrankung am chronischen Lungenleiden COPD öffentlich. Zwar habe sich der Zustand seiner Lunge zuletzt nicht deutlich verschlechtert. Wegen seiner Kurzatmigkeit könne er aber nicht mehr joggen, erzählte der 57-Jährige jetzt in einem Interview mit der Gala. "Dafür klappt das Singen – da habe ich mir eine Technik zurechtgelegt. Ich muss nur nach jedem Song eine kurze Pause machen und was erzählen."

Ins Allgäu war de Angelo der Liebe wegen gezogen. Hier lebt seine Freundin Simone, die er nach eigenen Worten schon letztes Jahr heiraten wollte. "Das ging aber natürlich nicht wegen der Pandemie. Spätestens 2022 wollen wir das nachholen", berichtete er.

Nino de Angelo wohnt auf Pferdehof seiner Freundin

Das Leben auf dem Pferdehof seiner Freundin Simone sei für ihn auch diesbezüglich ein Segen: "Für meine Lunge ist es das Beste, was es gibt."

Am Freitag (26. Februar) erscheint Nino de Angelos neue Platte "Gesegnet und Verflucht".

