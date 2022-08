Nino de Angelo: "Thekendienst" bei Claudio Parrinello auf der Allgäuer Festwoche

Star-Sänger Nino de Angelo hat die Allgäuer Festwoche in Kempten besucht - und ist dort gleich mal bei seinem "Lieblings-Italiener" eingekehrt.

16.08.2022 | Stand: 22:23 Uhr

Prominenter Besuch auf der Allgäuer Festwoche in Kempten: Nino de Angelo hat der FeWo 2022 seine Aufwartung gemacht. Der Schlager-Star ("Jenseits von Eden"), der seit einigen Jahren in Wertach im Allgäu wohnt, stattete seinem Freund, dem Kemptener Gastronomen Claudio Parrinello, einen Besuch ab.

"So Leute, ich habe heute Thekendienst auf der Festwoche, bei meinem Freund Claudia Parinello", berichtete Nino de Angelo in einem aktuellen Instagram-Video fröhlich ins Smartphone - und hielt dabei mit breitem Lachen und einem "Prost" einen Drink in die Kamera.

Nino de Angelo und Claudio Parrinello verbindet eine längere Freundschaft. Schon an seinem 55. Geburtstag 2018 veranstaltete der Sänger gemeinsam mit seiner Freundin Simone bei Parrinello eine Benefiz-Veranstaltung für eine Allgäuer Familie.

Bilderstrecke

Nino de Angelo feiert Geburtstag in Kempten

1 von 15 Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert, Archiv Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert, Archiv 2 von 15 Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert 3 von 15 Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert 4 von 15 Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert 5 von 15 Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert 6 von 15 Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert 7 von 15 Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert 8 von 15 Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert 9 von 15 Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert 10 von 15 Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert 11 von 15 Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert 12 von 15 Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert 13 von 15 Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert 14 von 15 Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert 15 von 15 Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert Schlagersänger Nino de Angelo feierte am 18. Dezember 2018 in Kempten seinen 55. Geburtstag. Im Allgäu lebt er mit seiner Freundin Simone. Die Allgäuer Zeitung war mit dabei. Hier die Bilder der Party. Bild: Ralf Lienert 1 von 15 Nino de Angelo (hier mit seiner Freundin Simone) fühlt sich im Allgäu sehr wohl. Bild: Ralf Lienert, Archiv Nino de Angelo (hier mit seiner Freundin Simone) fühlt sich im Allgäu sehr wohl. Bild: Ralf Lienert, Archiv

Dass der erfolgreiche Musiker bei Instagram mit einem Drink posiert, dürfte freilich bei einigen seiner Fans für Erstaunen sorgen - und vielleicht auch für Sorgen. Denn Nino de Angelo hatte in seiner Karriere schon einige Tiefpunkte und Rückschläge - die nicht selten mit Alkohol zusammenhingen.

Nino de Angelo auf der Festwoche in Kempten

„Meine Misserfolge will ich nicht noch mal toppen. Denn die hatte ich oft dem Alkohol zu verdanken“, erzählte er erst im Mai der "Bild"-Zeitung - verbunden mit dem Hinweis, dass er seit fünf Monaten trocken sei. Vor zehn Tagen dann berichtete er dem Boulevardblatt , dass er nun doch wieder trinke. "Nüchtern betrachtet war es besoffen doch besser! Deshalb gönne ich mir jetzt wieder regelmäßig meinen Wein oder meinen Gin Tonic", zitierte ihn das Blatt.

Bilderstrecke

Nino de Angelo im Allgäu: Wie der Schlagersänger heute lebt

1 von 9 2 von 9 3 von 9 4 von 9 5 von 9 6 von 9 7 von 9 8 von 9 9 von 9 Nino de Angelo lebt heute mit seiner Freundin Simone Lux auf einem Reiterhof in Wertach. Das neue Leben des "Jenseits von Eden"-Sängers in unserer Foto-Galerie. Bild: Ralf Lienert Nino de Angelo lebt heute mit seiner Freundin Simone Lux auf einem Reiterhof in Wertach. Das neue Leben des "Jenseits von Eden"-Sängers in unserer Foto-Galerie. Bild: Ralf Lienert 1 von 9 Nino de Angelo (* 18. Dezember 1963 als Domenico Gerhard Gorgoglione in Karlsruhe) ist ein deutscher Schlagersänger italienischer Abstammung, der hauptsächlich in den 1980er Jahren erfolgreich war. Sein musikalischer Durchbruch gelang ihm 1983 mit Jenseits von Eden. hier in seiner neuen Heiamt Wer... Bild: Ralf Lienert Nino de Angelo (* 18. Dezember 1963 als Domenico Gerhard Gorgoglione in Karlsruhe) ist ein deutscher Schlagersänger italienischer Abstammung, der hauptsächlich in den 1980er Jahren erfolgreich war. Sein musikalischer Durchbruch gelang ihm 1983 mit Jenseits von Eden. hier in seiner neuen Heiamt Wer... Bild: Ralf Lienert

Lesen Sie auch

Nino de Angelo "Gönne ich mir jetzt wieder regelmäßig meinen Wein oder meinen Gin Tonic“

Immerhin frönte Nino de Angelo auf der Allgäuer Festwoche nicht nur dem Alkohol. Ein ebenfalls bei Instagram gepostetes Foto zeigt ihn offensichtlich beim gleichen Besuch gemütlich beim Essen im Festzelt. "Halbes Hähnchen im Brötchen", kommentierte er das Bild selbst.