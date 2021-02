Wenn die Loipenfeen bei der Nordischen Ski-WM Essen liefern

Ute Schnug aus Karlsruhe versorgt mit ihren Loipenfeen Athleten und Medienvertreter bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf.

27.02.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Sie sind die fleißigen Bienchen im Hintergrund: 1400 freiwillige Helferinnen und Helfer sorgen bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf für einen möglichsten reibungslosen Ablauf. Täglich stellen wir einen der vielen Volunteers vor. Heute Ute Schnug aus Karlsruhe.

Das machen die Loipenfeen bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf

Wenn es um die Verpflegung von Athleten, Funktionären, Medienvertretern geht, haben die Loipenfeen ihren Einsatz. Zu ihnen gehört auch Ute Schnug. Der Arbeitsplatz der Loipenfeen ist die „Hundehütte“, das Gebäude des Hundesportvereins Oberstdorf, das direkt am Langlaufstadion im Ried liegt.

Die kulinarische Versorgung mit Essenspaketen oder Getränken übernehmen die Helferinnen und Helfer in zwei Schichten. Bisher war die Lage ruhig – das ändert sich mit dem Beginn der Wettkämpfe. „Ich mag es, wenn der Trubel losgeht“, sagt Schnug. In Oberstdorf war die 56-Jährige, die aus Karlsruhe kommt, noch nicht im Einsatz.

Aber Erfahrungen im Event- und Cateringbereich hat Schnug schon bei einigen anderen Veranstaltungen gesammelt – im Festspielhaus in Baden-Baden oder bei den Festivitäten zur 300-Jahr-Feier der Stadt Karlsruhe.

Durch Zufall auf den Job bei der Nordischen Ski-WM gestoßen

Schnug, die dort normalerweise im Kulturzentrum Tollhaus arbeitet, wurde eher durch Zufall auf die Volunteer-Jobs bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf aufmerksam. „Oberstdorf kenne ich aber schon von einigen Urlaubsaufenthalten“, erzählt sie.

„Normalerweise bin ich dort immer Ende September – zur Erholung nach dem SWR3-New-Pop-Festival. Am liebsten ist die Karlsruherin dann in den Bergen unterwegs. „Die erste Wanderung, wenn ich in Oberstdorf ankomme, führt immer auf das Nebelhorn“, sagt Schnug. „Da genießt man einfach wunderschöne Ausblicke.“

Die Loipenfeen bringen Cupcakes und andere Süßigkeiten

Wenn sie als Loipenfee im Einsatz ist, hat Schnug mitunter weniger Zeit, um das Wetter zu genießen. Bis zum 8. März kümmert sie sich um die Essenspakete – neben Semmeln, Äpfeln, Birnen und Bananen finden sich dort auch Cupcakes und andere Süßigkeiten. „Wir achten dabei natürlich besonders genau auf die Einhaltung aller Hygienevorschriften, arbeiten mit Masken und Handschuhen“, sagt Schnug.

Wegen der fehlenden Zuschauer vermisst Schnug im Langlauf-Stadion die Stimmung, die sie in ähnlicher Form schon einmal beim Weltcup-Finale der nordischen Kombinierer in Schonach erlebt hat. „Es war schon verrückt, wie gerade die Skandinavier abgegangen sind“, sagt Schnug. Aber die 56-Jährige ist überzeugt, dass die WM in Oberstdorf trotz aller Umstände ein schönes Erlebnis wird.

Auf die Loipe wird die begeisterte Langläuferin selber aber nicht gehen. „Ich mag es lieber richtig eisig, so wie ich es von meinen Urlauben in Schweden und Norwegen kenne. Insofern passen mir die aktuellen Wetterbedingungen nicht.“

