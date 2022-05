Notfallsanitäter als Retter zweiter Klasse? Retter starten Protestaktion im Allgäu

In Bayern streiten Notärzte und Rettungssanitäter über den Umgang mit medizinischen Maßnahmen und Medikamenten im Rettungsdienst. Was dahinter steckt.

04.05.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Was darf ein Notfallsanitäter und welche Medikamente dürfen vom Rettungsfachpersonal gegeben werden? Wann muss ein Notarzt hinzugezogen werden? Über diese Fragen diskutiert das Rettungspersonal in Bayern – und startete auch im Allgäu eine Protestaktion.

Die Notfallsanitäter im Freistaat fühlen sich als Retter zweiter Klasse. Denn auch im Notfall ist bei allen Eingriffen in die körperliche Unversehrtheit ein Notarzt nachzufordern, selbst bei vergleichsweise kleinen Fällen. Von einem „Kompetenzgerangel“ zwischen den Sanitätern auf der einen und den Notärzten und Ärztlichen Rettungsdienstleitern auf der anderen Seite spricht Michael Göschel. Der Ostallgäuer ist seit 20 Jahren im Rettungsdienst.

Notfallsanitäter als Retter zweiter Klasse? Sorge um Patienten

Der gelernte Notfallsanitäter nennt ein Beispiel: Sauerstoff dürfen er und seine Kollegen seit diesem März nur in einer Dosierung von zwei bis vier Litern pro Minute verabreichen – was aber oft nicht reicht. Dann müsse laut neuem Gesetz ein Notarzt nachgefordert werden, um dem Patienten größere Mengen zu geben.

Das sei „eine Respektlosigkeit“ gegenüber den medizinisch gut ausgebildeten Notfallsanitätern und habe Nachteile für die Patienten, schimpft Christian Desalm, Landesgruppensprecher Bayern des Vereins „Deutscher Berufsverband Rettungsdienst“ (DBRD). Sinnvoll sei, bei Bedarf einen Notarzt per Telemedizin zuzuschalten. Dazu müssten aber erst noch die Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Notfallsanitäter-Gesetz: Innenministerium ignoriert Änderungsvorschläge

Das Bayerische Innenministerium ignoriere Änderungsvorschläge zum Notfallsanitätergesetz, kritisiert der DBRD. „Es scheint dem Freistaat um eine möglichst durchgängige Notarztalarmierung zu gehen“ bemängelt der DBRD, deren Begründung „primär in der einsatzorientierten Vergütung zu finden ist und nicht darin, ob der Notfallpatient davon ernsthaft profitiert“. Und das, obwohl in weiten Teilen Bayerns „die Ressource Notarzt ein knappes Gut“ sei und das Gesetz eigentlich zu weniger Notarzteinsätzen führen sollte.

Letzteres sieht auch Michael Göschel so. Allerdings herrscht aus seiner Sicht konkret im Ostallgäu noch kein Notarztmangel. Er sieht sogar eher eine Überversorgung. „Statt der bisher fünf Standorte in Füssen, Pfronten, Buchloe, Kaufbeuren und Marktoberdorf würden auch zwei bis drei reichen.“

Allgäuer Notfallsanitäter sieht das Allgäu sehr gut mit Notärzten versorgt

Der DBRD fordert Rettungsdienstmitarbeiter auf, eine Protestkarte an einen Abgeordneten des Innenausschusses des Bayerischen Landtags schicken. „Eine Lösung lässt sich unseres Erachtens nur noch politisch herbeiführen“, sagt Desalm. Ziel sei, dass bundesweit gleiche Regeln gelten. Göschel wünscht sich vom bayerischen Innenministerium, dass wie zum Beispiel in Baden-Württemberg alle Beteiligten gemeinsam ein System entwickeln, wie der Rettungsdienst in zehn Jahren aussehen sollte.

Dass alle im Rettungsdienst an einem Strang ziehen sollen, betont auch das Innenministerium. Die Staatsregierung unternehme „seit Jahren große Anstrengungen“, die beim jungen Berufsbild des Notfallsanitäters bestehende Rechts- und Handlungsunsicherheit auszuräumen, sagte eine Sprecherin. Die Protestkartenaktion des DBRD entbehre aber jedweder fachlichen Berechtigung. Denn es gebe schließlich umfangreiche Regelungen für die heilkundlichen Maßnahmen im Rettungsdienst, um bestehende Unsicherheiten auszuräumen.

