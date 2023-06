Neues Buch "Nüüf": AZ-Reporter begleitet diesen Allgäuer Älpler durch den Sommer

"Nüüf. Ein Sommer auf einer abgeschiedenen Alpe im Allgäuer Hochgebirge": In einem neuen Buch geht es um Älpler Patrick und den Mythos Alpwirtschaft.

02.06.2023 | Stand: 23:09 Uhr

Was ist wirklich wichtig im Leben? Weder Karriere noch Konsum, findet Alphirte Patrick Schuster. Ihn zieht es „nüüf“, wie es im Dialekt seiner Heimat heißt. Hinauf ins Hochgebirge. Auf der Einödsberg-Alpe oberhalb von Oberstdorf verbringt er den Sommer - mit 116 Rindern, 24 Schafen und jeweils sechs Hennen und Ziegen.

Die Weideflächen auf dem Gebiet der Naturschutzstiftung Allgäuer Hochalpen reichen bis auf knapp 2000 Meter und zählen zu den steilsten in Deutschland. Immer mit dabei: Kleinhirtin Paula, die sich fürsorglich um die Türe kümmert. Schon als Kind verbrachte die Oberstdorferin die Sommerferien auf der Alpe.

Nüüf: Buch über einen Alphirten im Allgäu - und das Leben am Berg

Das karge Leben bietet viele Herausforderungen, denen Patrick und Paula mit Geschick und Humor begegnen. Einen Sommer über gewährten die beiden AZ-Chefreporter Tobias Schuhwerk bei zahlreichen Besuchen Einblicke in ihr Leben am Berg - und in ihre Faszination dafür. Wie die allermeisten der über 700 Alpen im Allgäu ist die Einödsberg-Alpe nicht für Gäste bewirtschaftet. Alles dreht sich rund um das Vieh auf den Weiden, das erst beim Viehscheid im Herbst wieder zurück ins Tal kommt.

(Lesen Sie auch: Alpwirtschaftlicher Verein Allgäu: Das ist der Nachfolger von Franz Hage - und das hat er vor)

AZ-Chefreporter Tobias Schuhwerk begleitet einen Alphirten im Allgäu über einen ganzen Sommer

Anhand der beiden Protagonisten taucht „Nüüf. Sommer auf einer abgeschiedenen Alpe im Allgäuer Hochgebirge“ tief ein in den Mythos der Allgäuer Alpwirtschaft, in ihre Geschichte und Bedeutung.

Das Buch umfasst 136 Seiten mit 45 Fotos (schwarz-weiß und in Farbe) unter anderem von Ralf Lienert, Henry M. Linder, Jasmin Pommer und Jürgen Gschwender. „Nüüf“ ist erhältlich im Webshop unserer Zeitung (www.azshop.de) sowie in ausgewählten Buchhandlungen.

Das erste Kapitel lesen Sie ab Samstag auch auf www.allgaeuer-zeitung.de

Das könnte Sie auch interessieren: Diese Viehscheid-Termine 2023 stehe im Allgäu stehen schon fest