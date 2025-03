In der Kemptener Innenstadt ist es tatsächlich noch zu finden. An einer schicken, schwarzen Eingangstüre zwischen Bio-Markt und Schlüsseldienst hängt das vielleicht letzte Lebenszeichen von Numbat, der einstigen Allgäuer Start-up-Hoffnung. Und zwar in Form eines Papiers in A4-Format.

Marina Kraut Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis