Nur eine Umgehungsstraße bauen reicht nicht

Wird für Gemeinden und Städte im Allgäu beim Verkehr alles gut wenn eine Umgehungsstraße gebaut wird? Dazu braucht es mehr, meint unser Autor Helmut Kustermann.

18.04.2022 | Stand: 18:29 Uhr

Es ist schlicht nervig, wenn sich lange Autokolonnen durch den Ort quälen und Anwohner jede Menge Geduld brauchen, wollen sie mit ihrem Fahrzeug auf die Hauptstraße einbiegen. Doch es ist nicht nur nervig, sondern auch gefährlich. Spätestens dann, wenn Kinder bei einem solchen Verkehrsaufkommen die Straße überqueren möchten. Dazu kommen Lärm und Dreck, die auf den stark frequentierten Ortsdurchfahrten erzeugt werden.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, wenn in vielen Orten der Ruf nach einer Umgehungsstraße ertönt. Dies ist eine unmittelbare Folge dessen, dass in der Vergangenheit die Kraftfahrzeug-Zahlen ständig gestiegen sind. Die Forderung nach neuen Straßen beißt sich jedoch mit dem wichtigen Ziel, den Flächenverbrauch zu senken. Es bedarf also in jedem einzelnen Fall einer gründlichen Abwägung, ob ein solches Projekt wirklich den erhofften Erfolg verspricht.

Verkehr durch den Ort muss unattraktiv gemacht werden

Fällt schließlich die Entscheidung für den Bau einer Umgehungsstraße, ist es damit aber noch längst nicht getan. Gleichzeitig muss man dafür sorgen, dass der Weg durch den Ortskern möglichst unattraktiv wird: zum Beispiel mit einem 30 km/h-Tempolimit. Oder mit Inseln, die den Verkehrsfluss bremsen, und verengten Fahrbahnen. Ziel einer solchen Politik muss es sein, dass Autofahrer keinen Sinn mehr darin sehen, durch den Ortskern zu fahren. Ansonsten droht die Gefahr, dass der Verkehr in Gemeinden mit Umgehungsstraße insgesamt sogar zunimmt. Schließlich gibt es dann zwei Routen zum Auswählen. Tritt dieser Effekt ein, ist eine Ortsumfahrung die Millionen Euro nicht wert, die sie den Steuerzahler gekostet hat.