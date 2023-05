Zwei Stunden, dann die nächsten Gäste: Viele Allgäuer Restaurants führen Zeitfenster ein

Immer mehr Gastronomen führen Zeitfenster ein. Ihr Ansatz: Mehr Kunden bewirten und mehr Geld einnehmen. So manchen Gast ärgert das. Was juristisch erlaubt ist.

30.05.2023 | Stand: 17:49 Uhr

In Städten wie New York, London, Paris oder Kopenhagen ist es fast schon normal, dass Tische in Restaurants nur eine begrenzte Zeit genutzt werden können. Weil die Gastronomen sie teilweise bis zu dreimal an einem Abend besetzen, um mehr Umsatz zu machen. Auch im Allgäu tritt dieses Phänomen inzwischen auf – was so manchen Gast ärgert.

