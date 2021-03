Oberallgäuer Gastronomin: „Wir bezahlen diesen Lockdown“

Die Tourismus-Branche kritisiert an den neuen Beschlüssen vorallem die fehlende Perspektive. Die Kliniken hingegen bekommen die dritte Corona-Welle zu spüren.

23.03.2021 | Stand: 18:37 Uhr

Das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben soll über die Osterfeiertage so stark heruntergefahren werden wie nie zuvor in der Pandemie. Die derzeit bestehenden Lockdown-Beschränkungen gelten weiter bis 18. April, Gründonnerstag und Karsamstag werden zu Ruhetagen erklärt, am Ostersamstag dürfen nur Lebensmittelgeschäfte und Tankstellen öffnen. Kirchen sollen ihre Ostergottesdienste nur virtuell abhalten. Privat sind nur Treffen zweier Haushalte mit maximal fünf Personen erlaubt. Und über die Osterferien bleiben Hotels, Ferienwohnungen und Gaststätten geschlossen. Die meisten Betroffenen sind stinksauer. Reaktionen aus der Region auf diese „Notbremse“: