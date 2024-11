Mission Bundestag - ein kluger Schachzug von Landrätin Indra Baier-Müller?

2,7 Prozent – diesen Stimmenanteil holten die Freien Wähler bei der Bundestagswahl 2021. Es grenzte an ein politisches Wunder, könnte die Partei der Individualisten am 23. Februar 2025 plötzlich die Fünf-Prozent-Hürde überspringen. Es ist daher ein kluger Schachzug von Parteichef Hubert Aiwanger, die mutmaßlich einzige Chance zu nutzen und den Einzug in den Bundestag über die Grundmandatsklausel, also das Erringen von mindestens drei Direktmandaten, zu versuchen.

